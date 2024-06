Mehmed Baždarević za "Avaz": Teško da neki autsajder može osvojiti Euro

Bosanskohercegovačka fudbalska legenda i bivši selektor Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević je za „Dnevni avaz“ komentirao dosadašnje utakmice Evropskog prvenstva. S posebnom pažnjom osvrnuli smo se na ekipe Srbije i Slovenije, a popularni Meša nam je otkrio i svoje favorite.



Kako je u početku razgovora naveo, imao je priliku da gleda uživo utakmice Hrvatska – Španija, Srbija – Engleska i Francuska – Austrija. Teško je doći do karata, a gledat će još Sloveniju protiv Engleske, te Belgiju i Ukrajinu.

Vrhunski turnir

- Ono što sam ja vidio, sve je čista petica. Stadioni, organizacija, sve je super. Ima tu sitnijih propusta, ali nema problema na stadionima kojih smo se plašili. Stvarno je fantastično. Putovao sam vozom i puni su vozovi. Navijači su svi zajedno i to je lijepo vidjeti. Na stadionima je fantastičan ambijent za igrati. Uživao sam kao navijač, ali i kao čovjek koji živi fudbal – istakao je Baždarević.

Na pitanje o prognozi osvajača turnira, Baždarević je rekao kako smatra da "autsajderi“ teško da mogu doći u prvi plan.

- Svi smo u komentarima se skoro složili da će favoriti označiti ovo Evropsko prvenstvo. I stvarno ne vidim kako ovi autsajderi mogu doći u prvi plan. Njemačka, Španija, Francuska, Engleska, Portugal..., one zemlje koje smo spominjali u početku, one ostaju i dalje. Ja bih tu dodao još i Nizozemsku, koja igra dosta dobro i ima dobru ekipu. Čini mi se da tu ima dosta rezerve u njihovim nastupima. Žao mi je što Hrvatska nije u tom društvu, smatrao sam je favoritom – naveo je on.

Za Mehmeda Baždarevića su brojni bivši reprezentativci govorili kako je znao pripremiti utakmicu i odlično analizirati protivnika. Zbog toga je bila posebno zanimljiva analiza reprezentacija Srbije i Slovenije.

Slovenija nije iznenađenje

- Nijedna utakmica nije lagana na prvenstvu. Čini mi se da je bilo puno respekta na otvaranju utakmice protiv Engleske, ali i mjesta za bolju partiju. Igrački protiv Danske mislim da ne bi trebalo biti problema. Ali mislim da od tih pojedinaca treba malo složiti ekipu koja može proći ovaj meč. A poslije u drugom krugu, jedna utakmica – sve je moguće. Ja sam ubijeđen da u Srbiji ima mnogo potencijala – rekao je on i dodao:

Slovenija za mene nije iznenađenje. To je jedna fudbalska nacija koja igra dobar fudbal, discipliniran. Mogu da im čestitam na izuzetno dobroj i kvalitetnoj igri. Sigurno da nema toliko igrača kao Hrvatska ili druge velesile, ali ono što pokazuju je za svaku pohvalu.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi trpi veliki pritisak. Baždarević je bio selektor, zna kako je to.

- Piksi ima svoje kvalitete, ne bih previše komentirao. Ja gledam utakmice kao navijač. Znam da ova ekipa ima kvalitet. Ja bih mu poželio sreću u ključnoj utakmici, ali mora se reći da je teško raditi na našim prostorima. Odveo je tim na dva velika takmičenjima, ali navijači se nikad neće složiti sa svim odlukama selektora. Svi bi htjeli više, svi su očekivali od – smatra on.

"Orlovi“ nesumnjivo imaju nekoliko vrhunskih pojedinaca. Od Dušana Tadića, Aleksandra Mitrovića..., do Dušana Vlahovića.

- Ja bih sretan bio da sam imao takve igrače u ekipi. Ali sam bio još sretniji jer sam u reprezentaciji Bosne i Hercegovine imao nekoliko svjetske klase i dobre momke. Jedina je šteta što ih nisam imao sve na broju, uvijek je falio jedan, dva, tri... – poručio je Baždarević za "Dnevni avaz“.

Čeka ponude

Baždarević se povezivao s nekoliko klubova, što u regionu, što van Starog kontinenta. Posljednja je bila Olimpija iz Ljubljane, ali do dogovora na kraju nije došlo.

- Želim da se desi nešto gdje ću biti zadovoljan ljudski i sportski. Ako dođe, bit ću sretan, ako ne, što se kaže, život ide dalje. Okrenut ću se možda nekim drugim stvarima, ali mislim da još uvijek imam mnogo znanja i energije da uđem u ozbiljniju priču. Ne bih išao u afričke zemlje, želio bih ostati u Evropi i što bliže Bosni i Hercegovini – naglasio je Baždarević.