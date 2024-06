Skandali se nižu u taboru "Orlova": "Neko će za ovo morati da odgovara"

Fudbalska reprezentacija Srbije ispala je u utorak s Evropskog prvenstva nakon remija s Danskom. To je bio još jedan u nizu neuspjeha Srbije na velikim fudbalskim takmičenjima, a kako to obično kod njih biva, igrači upiru prstom jedni u druge, u selektora, piše Slobodna Dalmacija.

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević je nakon eliminacije s Eura otkrio zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio neraspoložen kada je ispratio "Orlove" put Njemačke.

- Ko je vidio, primijetio je da je predsjednik bio neraspoložen. Znate li zašto? Na avionu je bila hrvatska zastava, uveli su predsjednika s hrvatskom zastavom. Ogromna blamaža, a nisam htio o tome pričati do danas. Neko mora za ovo odgovarati, očekujem reakciju nadležnih organa. Znam predsjednika, on ne reagira... Očekujem da progovori o svemu ovome. Na avionu kojim je ispraćena reprezentacija bila je hrvatska zastava. Znao sam, a nismo objavili. Znao sam od tog dana. Nisam objavio zato što je to blamaža i sramota - rekao je Vučićević, pa nastavio o selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju i igračima:



- Kada sam vidio kako govori da se nismo izblamirali... Ko vas je poslao s milionskim plaćama da budemo vreća za udaranje? Svi su igrali bolje od nas, Mađari, Gruzija... Jedan ugurani gol u posljednjoj sekundi... Oni ne znaju šta igraju. Nisam stručnjak, moderni fudbal traži sistem, traži taktiku, ozbiljnog trenera, analitičara, znalca. Ovo što je pokazano u Njemačkoj je ozbiljan debakl i neuspjeh.