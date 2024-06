Telegraf.rs: Milinković Savić se tukao s navijačem u kafani u Minhenu pred meč sa Danskom

Iako je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi više puta isticao da nije bilo nijednog incidenta u taboru "Orlova" tokom Eura u Njemačkoj, Telegraf saznaje da se baš pred meč sa Danskom u kafani u Minhenu golman "Orlova" Vanja Milinković Savić potukao s jednim navijačem Srbije.

Sve se dogodilo između utakmica sa Slovenijom i Danskom, baš onda kada je Dragan Stojković Piksi igračima dao slobodan dan.

Piksi je rekao da su se igrači poslije toga vratili raspoloženi, da su ga proveli sa porodicama, ali neki su odlučili da se za meč sa Danskom "pripremaju" u kafani.

Nastupaju muzičari

Kako Telegraf saznaje, golman Srbije Vanja Milinković Savić izašao je u Minhen na slobodan dan u jedan lokal u kojem inače izlaze ljudi iz Srbije koji žive u Minhenu i okolini i gdje često nastupaju muzičari iz Srbije i regiona.

Kako saznaje Telegraf, jedan navijač Srbije mu je u jednom momentu dobacio "Šta ćeš ti ovdje? Treba da budeš u karantinu, a ti piješ!" Vanji se to nije svidelo, opsovao je navijača, krenuo ka njemu, a onda ga i udario! Ubrzo je reagovalo obezbeđenje kafane, a u sve se umiješao na kraju i vlasnik lokala.

Telegraf je kontaktirao vlasnika lokala u kojem tog dana bio Vanja Milinković Savić, koji nije želio da mu se ističe identitet, a koji je potvrdio da je bilo incidenta, ali je dao nešto drugačiju verziju.

Bio u šorcu reprezentacije

- Vanja je došao u našu kafanicu ali ga obezbjeđenje na ulazu nije prepoznalo i nisu htjeli da ga puste unutra jer je bio u šorcu reprezentacije, što je njega naljutilo i došlo je do čarki. Ja sam se ubrzo umiješao, uhvatio sam ga za ruku i rekao da ulazi sa mnom, ali je on to odbio. Sve se desilo u bašti lokala. Šta su mu dobacivali i šta su međusobno govorili ja nisam čuo. Drago mi je da smo na kraju sve riješili - rekao je gazda lokala u Minhenu za Telegraf.

Podsjećamo, reprezentacija Srbije je na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj ispala već u grupnoj fazi.