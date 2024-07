Pogba, uprkos četverogodišnjoj suspenziji, ne odustaje od fudbala

Pol Pogba (31) suspendovan je na četiri godine zbog korištenje nedopuštenih sredstava.

Naime, on je testiran nakon meča Udinezea i Juventusa, 20. avgusta 2023., te se tu pokazalo da ima višak testosterona. No, on tvrdi da ne odustaje fudbala.

- I dalje sam fudbaler. Želim se boraviti protiv ove, prema mom mišljenju, nepravde. Pogba nije gotov. Pogba je ovdje i nemojte brinuti sve dok me ne čujete da kažem da je kraj. Imam nevjerovatnu želju da se vratim. Osjećam se poput dječaka koji želi biti profesionalni fudbaler. Treniram i radim sve što mogu da se vratim na teren - rekao je bivši fudbaler Juventusa i Mančester junajteda.