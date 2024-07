Turska u fantastičnom meču srušila Austriju za veliko četvrtfinale

Arda Guler je centrirao, a nakon konfuzije austrijske odbrane lopta je došla do Demirala koji je zakucao u mrežu.

Nije moglo početi bolje po Tursku jer je već nakon 57. sekundi vodila pogotkom Meriha Demirala. To je najbrži gol u historiji nokaut-faze Evropskog prvenstva, a drugi sveukupno - prvi je onaj Emira Bajramija za Albaniju protiv Italije nakon 23 sekunde.

I kako to obično biva, stigla je kazna za promašaje. Arda Guler je centrirao korner u 59. minuti, a najbolji u skoku bio je Demiral koji je postigao svoj drugi gol na ovom meču.

Statistika: Austrija - Turska

Nadu Austrijancima sedam minuta kasnije vratio je Mihael Gregorič (Michael Gregoritsch). Napadali su Austrijanci do kraja meča, ali nisu mogli do gola. Baumgartner je u 94. imao sjajnu šansu, ali je to Gunok spektakularno odbranio.

Fudbaleri Turske su se tako u osmini finala pridružili Švicarskoj, Njemačkoj, Španiji, Engleskoj, Francuskoj, Portugalu i Nizozemskoj među osam najboljih.

Turskoj je ovo treće četvrtfinale prvenstva Evrope u historiji, a za polufinale će igrati protiv Nizozemske koja je ranije bila bolja od Rumunije (3:0).

Rezultat i strijelci:

Austrija - Turska 1:2 (Gregorič 66' / Demiral 1', 59')