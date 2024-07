Legendu Juventusa vrijeđali navijači, on im odgovorio: Nemate pojma

Klaudio Markizio, nekadašnji igrač Juventusa, našao se na meti kritika navijača. Naime, on je gostujući na jednom podcastu kazao da u Torinu ima više navijača tog kluba, nego što ih ima Juventusu, dok Juve crpi bazu po cijeloj Italiji.

Italijanski izvori tvrde da to nije ni netačna ni nova informacija, no ispred restorana u suvlasništvu osvanuo je transparent u kojem je isprozivan.

- Kao igrač bio si sluga kluba, kao nezaposleni komentator si izdajica, a u životu si govno - pisalo je na njemu.

To je izazvalo reakciju Markizija, koji je sve objavio na Instagramu i s njega poručio da je samo citirao statistiku, a probudio se s telefonom punim poruka.

- Obraćam se vama četvorici zamaskiranih lica, koji ste ponosno istaknuli transparent. Naravno, svima je dopušteno izraziti svoje mišljenje, ako je ono u granicama pristojnosti. Ono što ne mogu podnijeti jest da neki ljudi misle da su "navijači" s pravom da rade ono što prelazi granicu. Zašto mislite da imate pravo postaviti taj transparent ispred restorana u kojem ja nisam jedini vlasnik? Zašto mislite da bi ljudi koji tamo rade trebali gubiti dragocjeno vrijeme uklanjajući ga i da bi ostale tvrtke u blizini trebale biti pogođene ovom gestom? Zato što je u nogometu sve dopušteno? Zato što nema ograničenja? Ponavljam, ne iritira me čak ni poruka, nego to što je postavljena izvan restorana - kazao je.

Poručio im je da nemaju pojma.

- Ne možete niti zamisliti kakvu smo žrtvu podnijeli ja i moja porodica, kilometre koje sam prevalio kao dijete da bih trenirao i igrao u provincijama, odrastanje koje sam propustio, prijatelje koje sam izgubio jer me nikad nije bilo. Ne možete niti zamisliti koliko vremena nisam mogao provesti sa ženom i djecom, to se nikad neće vratiti. Nemate pojma o patnji koju sam prošao kroz povrede, a nisam se suzdržavao niti jedan dan. Ne znate ništa o hrabrosti koja je potrebna da se odstupi kada je stiglo vrijeme i stavljanju potreba momčadi ispred svojih potreba. Isto tako ne znate koliko je divno bilo živjeti ovaj život uz mnoge navijače koji su me bodrili. To su navijači, vi to niste!