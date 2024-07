UEFA otvorila istragu protiv fudbalera Turske zbog nacionalističkog pozdrava

Turski defanzivac Merih Demiral pod istragom je UEFA nakon što je tokom proslave drugog gola protiv Austrije na Evropskom fudbalskom prvenstvu pokazivao ultranacionalistički pozdrav.

Demiral je postigao oba gola za Tursku kojima ju je odveo u četvrtfinale EP u Njemačkoj, gdje će igrati protiv Holandije.

Odbrambeni igrač saudijskog Al-Ahlija proslavio je drugi gol "vučjim pozdravom", gestom koji je tipičan za ekstremno desničarsku grupu Sivi vukovi, povezanu sa turskom vladajućom koalicionom partijom Partija nacionalnog pokreta.

Planiran pozdrav

Demiral je rekao da je pozdrav, koji je zabranjen u Austriji i Francuskoj, bio unaprijed planiran u slučaju da postigne gol.

- Imao sam na umu ovakvu proslavu gola, što sam i uradio. Veoma sam ponosan što sam Turčin, tako da sam poslije gola to duboko osjetio i želio sam da to uradim, i veoma sam sretan što sam to uradio - kazao je Demiral.

Demiral je na društvenoj mreži X objavio fotografiju proslave uz komentar: „Sretan je onaj ko kaže da je Turčin!".