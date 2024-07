Bivši trener Željezničara o odluci Sautgejta: To su neke zamisli koje nemaju nikakve logike

Završeni su mečevi osmine finala Evropskog prvenstva, a reprezentacije Engleske, uprkos neuvjerljivosti, je zakazala meč četvrtfinala protiv Švicarske.

Engleska je imala sreće i sa lakšim rasporedom, no igra je bila vrlo neuvjerljiva. Zbog toga se na metama kritika našao selektor Geret Sautgejt.

Trener iz Hrvatske, koji je vodio i Željezničar, Tomislav Ivković kao stručni komentator govorio je o engleskoj reprezentaciji u emisiji HRT-a.

- Nema takmičenja na kojem su bili a da nije bilo kritika. Apropo izmjena Belingema i Kejna, znate kad trener razmišlja da vadi njih dvojicu? Nikad, a možda ni tad. To su neke zamisli koje nemaju nikakve logike. To su dva najbitnija igrača u engleskoj reprezentaciji i trener ne smije ni pomisliti da ih vadi. Englezi su u ovim produžecima, kad su riskirali na kraju, igrali staromodni engleski nogomet - centriraj, nabij, ako prođe, prođe, i prošlo je. Kad su zabili drugi gol, stali su. Poslije su odigrali onako kako su trebali, sačuvali su vodstvo i otišli do pobjede, i to je jedino bitno - rekao je Ivković.

Inače, Sautgejt je izvadio Belingema i Kejna na početku drugog produžetka.

- Ja nisam analitičar, ja sam trener, jesam li dobar, loš ili katastrofalan, nema veze, no kad pričamo o trenerima, ne pada mi na pamet kritikovati bilo koga. Možda ga mogu kritikovati na neki moj način ako mislim da je neko drugi trebao igrati lijevog ili desnog beka. Međutim, on najbolje zna, a da ja procjenjujem njegovu kvalitetu, to mi ne pada na pamet - zaključio je Ivković.