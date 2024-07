Real će zaraditi veliki novac na igraču, a nije odigrao ni minute za prvi tim

Stoper Reala Rafa Marin (22) blizu je prelaska u italijanski Napoli. Navodno, cijena bi trebala da iznosi 12 miliona eura. Ne bi to bilo čudno da nije riječ o igraču za kojeg mnogi ljubitelji fudbala nisu ni čuli.

Marin nema niti jedne minute odigrane u dresu Reala, zbog čega Marca i navodi da je ovo "historijski posao Reala".

Marin je pažnju Antonia Kontea i transfer u Napoli izborio sjajnom sezonom na posudbi u Alavesu, gdje je odigrao prvu seniorsku sezonu u karijeri i prvo je pojačanje novog trenera palog italijanskog velikana.

- Ovo je operacija kojom će u blagajni Reala ostati do sada neviđeni iznos za igrača koji nije niti zaigrao za seniore. Napoli za Marina plaća Realu 12 miliona eura, ali Real ima pravo otkupa igrača i to za 25 miliona eura 2026. godine te za 35 miliona eura 2027. Ali, to nije sve. Napoli ima asa u rukavu kojim može natjerati Real da svog igrača vrati za duplo više. Ako tokom prve Marinove sezone u Napoliju njegov novi klub plati Realu još 10 miliona eura, onda ga Real mora otkupiti za 50, odnosno 70 miliona eura. Real dakle može uzeti historijsko bogatstvo, 22 miliona eura, za igrača koji je samo šest puta bio rezerva u seniorima, ali za njih nije odigrao ni minute - napisala je Marca.