Hadis Zubanović o Euru za "Avaz": Slovenija može biti urnek za BiH

Evropsko prvenstvo u Njemačkoj je već sada ponudilo mnogo uzbuđenja ljubiteljima fudbala. Iza nas su grupna faza i osmina finala, a u petak nas očekuju prve utakmice četvrtfinala.



Osim što u dobrom fudbalu uživaju navijači i gledatelji pored malih ekrana, velika scena je izvrsna prilika samim igračima da skrenu pažnju na sebe i zarade veliki transfer. O Evropskom prvenstvu, nastupu reprezentacija zemalja iz regiona, ali i fudbalerima koje očekuju unosni transferi razgovarali smo s bivšim bh. fudbalerom, a sada uglednim menadžerom Hadisom Zubanovićem.

Doći će u fokus

- Ja navijam za Španiju. Prije početka turnira su mi djelovali kao da mogu do vrha i to se pokazalo kroz dosadašnje prvenstvo, da su najkonstantniji i da igraju najbolji fudbal – rekao je Zubanović na početku razgovora za „Avaz“.

Istakao je kako je teško pričati o velikim transferima fudbalera poimenično.

- Sigurno je da transferi očekuju igrače uvjetno rečeno manjih ekipa koje su se tu pojavile, tipa Gruzije, Slovenije, donekle i Slovaka, Rumuna koji su odigrali neke kvalitetne utakmice. Vjerovatno ti fudbaleri koji su iz nekog srednjeg ili nižeg ranga mogu da očekuju da će se desiti neka ponuda. Obično tako i biva.

Igrači koji su tu u manjim godinama i koji mogu napraviti taj transfer, doći će u fokus. Ove reprezentacije su bile osvježenje na Euru – naveo je Zubanović.

Zubanović prati sve utakmice, a nismo mogli da ga pitamo o nastupima reprezentacija zemalja iz regiona.

Piksi i Dalić

- Slovenija se pokazala najozbiljnijom reprezentacijom. Neću ništa novo reći ako kažem da se još jednom pokazalo da, kada se igrači podrede kolektivu, je rezultat zagarantovan, ali je veća šansa da se do njega dođe. To je bio slučaj kod Slovenaca koji su pokazali da su dobra ekipa, da su kompaktni i da znaju šta hoće. Svjesni su bili svojih mogućnosti i u skladu s njima su igrali. Zaista su bili osvježenje i urnek za nas prvenstveno, pa i ostale zemlje regiona, kako jedna mala zemlja može da napravi velike stvari s disciplinom i posvećenošću.

Što se tiče Srbije, standardno uvijek napravi, da kažem uvjetno rečeno, cirkus. Bila su velika očekivanja sigurno. Imam osjećaj da je bio prevelik pritisak na selektora, koji to nije dobro znao da kanališe. Rotirao je puno, sklonio kapitena. Po meni su to stvari koje, kada je u pitanju turnirsko takmičenje, ne trebaju da se rade. Tu treba dobra glava, poslije teške i naporne sezone. Tim igračima je trebala velika motivacija, da se, ono što se kaže, sakupe i odrade posao. To u njihovom slučaju nije bilo – ocijenio je Zubanović.

Mnoge ljubitelje fudbala razočarao je nastup hrvatske reprezentacije, koja je ispala već u grupnoj fazi.

- Kod Hrvatske je došlo očigledno do zamora materijala. Možda i malo pročitana igra Hrvatske. Očigledno je da joj je falilo brzine i svježine. I tu ima nekoliko nelogičnih stvari koje je Dalić isforsirao, ali vjerujem da je bio vođen time da su to igrači koji su do sada iznijeli najveći teret, koji su bili nosioci igre Hrvatske, međutim očigledno ih je vrijeme nagazilo – poručio je Hadis Zubanović za „Dnevni avaz“.

Slovenija kao Željo, Šeško nije Zuban

Uporedili smo Sloveniju s ekipom Željezničara koji je 1998. timskom igrom uspio pobijediti Sarajevo i osvojiti titulu prvaka BiH. Samo što Šeško nije bio kao Zubanović, koji je svoj okršaj s golmanom iskoristio.

- Sigurno na ovom nivou i pod onolikim opterećenjem nije bilo lagano dečku koji je sjajan igrač. Nevjerovatna fizika, izvrsna brzina, zaista jedan moderan napadač. Nije bila njegova noć definitivno. To su momenti koji su blic, upale ili ne upale. Zaista mi je istinski žao Slovenije, da je izbacila Portugal to bi bila senzacija. I zaslužili su da prođu dalje, nije ih poslužio faktor sreće. Ali definitivno mogu da budu ponosni na način kako su odigrali Evropsko prvenstvo – rekao je Zubanović.