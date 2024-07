Francuzi žestoko kritikovali glavnu zvijezdu: Nikad više nije sličio svom idolu

"Trikolori" su postali prvi tim u historiji koji je došao do polufinala prvenstva Evrope bez da su dali gol iz igre.

To je natjeralo Francuze da se zabrinu, a tamošnja javnost žestoko je kritikovala kapitena i prvu zvijezdu Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe).

On je dao gol iz penala u remiju s Poljskom (1:1) u grupnoj fazi i to je sve što je uradio na prvenstvu do sada. Francuzi su očekivali da će u duelu s Portugalom pokazati šta zna, ali nije, baš suprotno, bio je nevidljiv.

Ugledni francuski "L‘Equipe" ocijenio ga je najgorim igračem na terenu protiv Francuske i pripisao mu ocjenu 2. Osim na brojevima, štedjeli ga nisu ni na riječima:



- Iako bi Mbape trebao ubrzati igru, on ju je usporio. Nije primao ni dodavanja od saigrača, što je teško pošto više uopće ne ide glavom na lopte i ne usuđuje se ulaziti u duele. S izuzetkom jednog blokiranog i jednog slabog udarca, njegova statistika je bila skromna - naveo je "L'Equipe".