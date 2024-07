Zanimljivo da je nastupao za sve omladinske selekcije Nizozemske, od one do 15 godina, do one U-21 ekipe.

Potom se odlučio promijeniti reprezentaciju, pa je od 2022. godine član Turske.

Sada igra protiv "svojih" u meču velikog uloga. Nizozemska nije bila u četvrtfinalu Evropskog prvenstva 20 godina, a Turska od 2008.