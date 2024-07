Čelik treneru Dariju Damjanoviću ponudio dvogodišnji ugovor

Nogometaše Čelika, koji su prošlu sezonu s 46 bodova okončali na 4. mjestu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, na startu druge sezone u tom rangu takmičenja predvodit će trener Dario Damjanović.

Damjanović je zenički tim preuzeo sredinom jesenjeg dijela prošle sezone, a u novu sezonu ulazi bez nekoliko prvotimaca iz prošle sezone. U zeničkom klubu više nisu Eldar Sivac (Radnik, Bijeljina), Mahir Mehić (Njemačka), Alden Šetkić, Davud Arnautović, Emir Karalić (proba Zrinski, Osijek - Hrvatska) i Muamer Hamzić (vratio se u FK Sarajevo).

Ugovor na dvije godine

- Zadržali smo skoro 90 posto ekipe. Treneru Dariju Damjanoviću ponudili smo ugovor na dvije godine, na što je on pristao - kazao je danas na pres-konferenciji direktor Emir Ćerim, koji je dodao kako od potpisa ugovora s trenerom dijele još samo detalji oko premija za eventualni plasman u Premijer ligu BiH.

- Vidjeli ste da je danas ekipu pojačao Hamza Martinović, koji je prošle sezone igrao za Simm Bau Mimo njega, u aktivnim smo pregovorima s još četvericom-petericom igrača. Ne želimo da žurimo - kazao je Ćerim.

Čelik je, dodao je, potpisao ugovore sa svim juniorima izlazne godine, koji će imati priliku da se nametnu za status u prvom timu.

- Ambicije za narednu sezonu zavisit će od podrške koju budu imali od vlasti sa svih nivoa - rekao je Ćerim.

Predsjednik kluba Denis Mušović napomenuo je kako je raspisan javni poziv za izbor svih rukovodnih struktura kluba, koji će biti birani na sjednici Skupštine kluba, koja je zakazana za 22. juli.

Upravni odbor

- Ovaj saziv Upravnog odbora odlučio je da istakne kandidaturu da klub vodi i u narednom periodu, ali u proširenom sastavu - najavio je Mušović te dodao kako bi novi članovi UO trebali donijeti „svježu krv“ u radu kluba. Mušović je kazao kako nemaju ništa protiv da se za rukovodeće pozicije u klubu jave svi koji misle da mogu voditi klub.

- Lično ću se zalagati da mjesta članova Nadzornog odbora ponudimo i predstavnicima Grada Zenica i Vlade Zeničko-dobojskog kantona - najavio je Mušović, koji je istakao da je to način da se svi angažiraju na putu povratka kluba u elitni razred bh. nogometa.

U protekle četiri godine, koliko je aktuelni saziv UO na čelu kluba, kazao je Mušović, vratili su oko 3.000.000 KM dugova, a za oko 4.000.000 KM umanjili su dug za zatezne kamete.

Klupski advokat Tarik Hadžimahmutović, koji je zastupao klub u svim sporovima na putu dogovora oko izmirenja dugova te deblokade računa kluba, najavio je kako će, ako za predsjednika Kluba i za naredni period bude izabran Denis Mušović, zvanično ući u sastav UO.

- Treba imati u vidu da smo imali preko 50 blokada na računu, a da je danas taj broj šest-sedam. Novac za deblokadu imamo na računu...Dobro je da vidimo svjetlo na „kraju tunela“. To svjetlo bismo trebali vidjeti do kraja godine - najavio je Hadžimahmutović, koji je izrazio nadu da će to biti i ranije.

Cilj za narednu sezonu

Hadžimahmutović je najavio kako će cilj za narednu sezonu biti borba za ulazak u PLBiH te poziva Gradsku upravu Grada Zenica da ispuni svoje obećanje te pomogne klubu na tom putu. Grad je, podsjetio je, najavio veću podršku klubu onog trenutka kada se odluči boriti za povratak u PLBiH.

Hadžimahmutović je istakao kako je sada pravo vrijeme za to. Čeliku je, kazao je, sada neophodan novac. S novcem koji su isplatili na ime starih dugovanja, kazao je, današnji tim Čelika i njegova pozicija bili bi daleko povoljniji.

Čelik će, najavio je direktor Ćerim, danas zvanično početi s pripremama, koje će obavljati na terenima u gradu. Nogometni savez BiH dozvolio je zeničkom klubu da dio priprema odradi i u Trening centru N/FSBiH u Zenici.

Prve utakmice igrat će u sklopu Memorijalnog turnira „Galib Mujčić“ u Vitezu, a prvi protivnik bit će im kakanjski Rudar. Nakon turnira planiran je odlazak i na mini-pripreme izvan grada, ali će lokacija naknadno biti odabrana.