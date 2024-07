Murinjo isprozivao Portugalce nakon Eura: Dotakao se i Ronalda

Trener Fenerbahčea i legendarni portugalski stručnjak Žoze Murinjo (Jose Mourinho) kritikovao je reprezentaciju svoje domovine i istakao da je razočaran igrama na Euru.

Portugal je ispao u četvrtfinalu od selekcije Francuske nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

- Portugal nije igrao dobro, bez obzira na to što je stigao do četvrtfinala. Očekivao sam više i osjećao sam da Portugal može više. Kvalitet ekipe je ogroman, ali to na EP nismo vidjeli - rekao je Murinjo za Sport TV.

On je podsjetio da je "Selesao" uoči početka Eura na svom terenu poražen u prijateljskom meču od Hrvatske (1:2).

- Bio sam na toj utakmici. Nisam imao dobar predosjećaj. Ekipa nije pokazala uvjerljivu igru, a onda je došao trenutak istine. Pred selekcijom Portugala je sada Svjetsko prvenstvo, osim za dva veterana - dodao je Murinjo, koji je, kako prenose portugalski mediji, aludirao na Pepea i Kristijana Ronalda.