Modrić prestigao Ramosa, na listi je ispred njega još samo Ronaldo

Luka Modrić je nastupio sinoć u pobjedi Hrvatske protiv Škotske rezultatom 2:1, a bio je to njegov 181. nastup za reprezentaciju.
Time je Modrić došao na drugo mjesto liste evropskih igrača s najviše nastupa u nacionalnom timu.
Time je on prestigao Serhija Ramosa, a i dalje na vrhu ostaje Kristijano Ronaldo s 214 nastupa.
Modrić je sinoć odigrao sjajan meč, iako nije imao golova i asistencija.
Inače, Modrić je za reprezentaciju debitirao prije 18 i po godina u prijateljskoj utakmici protiv Argentine.
Na ukupnoj ljestvici igrača s najviše nastupa za reprezentaciju Modrić se nalazi na osmom mjestu. Na vrhu je Ronaldo, drugi je Kuvajćanin Bader Al-Mutava sa 196 nastupa, dok je treći Malezijac Soh Čin sa 195 susreta.
Najviše nastupa za reprezentaciju, Evropa:
1. Kristiano Ronaldo (Portugal) 214
2. Luka Modrić (Hrvatska) 181
3. Serhio Ramos (Španija) 180
4. Đanluiđi Bufon (Italija) 176
5. Iker Kasiljas (Španija) 167
Najviše nastupa za reprezentaciju, ukupno:
1. Kristiano Ronaldo (Portugal) 214
2. Bader Al-Mutava (Kuvajt) 196
3. Soh Čin An (Malezija) 195
4. Lionel Mesi (Argentina) 188
5. Ahmed Hasan (Egipat) 184
6. Hasan Al-Hajdos (Katar) 183
6. Ahmed Mubarak (Oman) 183
8. Luka Modrić (Hrvatska) 181
9. Serhio Ramos (Španija) 180
10. Andres Guardado (Meksiko) 179