Modrić prestigao Ramosa, na listi je ispred njega još samo Ronaldo

Luka Modrić je nastupio sinoć u pobjedi Hrvatske protiv Škotske rezultatom 2:1, a bio je to njegov 181. nastup za reprezentaciju.

Time je Modrić došao na drugo mjesto liste evropskih igrača s najviše nastupa u nacionalnom timu.

Time je on prestigao Serhija Ramosa, a i dalje na vrhu ostaje Kristijano Ronaldo s 214 nastupa.

Modrić je sinoć odigrao sjajan meč, iako nije imao golova i asistencija.

Inače, Modrić je za reprezentaciju debitirao prije 18 i po godina u prijateljskoj utakmici protiv Argentine.

Na ukupnoj ljestvici igrača s najviše nastupa za reprezentaciju Modrić se nalazi na osmom mjestu. Na vrhu je Ronaldo, drugi je Kuvajćanin Bader Al-Mutava sa 196 nastupa, dok je treći Malezijac Soh Čin sa 195 susreta.



Najviše nastupa za reprezentaciju, Evropa:

1. Kristiano Ronaldo (Portugal) 214

2. Luka Modrić (Hrvatska) 181

3. Serhio Ramos (Španija) 180

4. Đanluiđi Bufon (Italija) 176

5. Iker Kasiljas (Španija) 167

Najviše nastupa za reprezentaciju, ukupno:

1. Kristiano Ronaldo (Portugal) 214

2. Bader Al-Mutava (Kuvajt) 196

3. Soh Čin An (Malezija) 195

4. Lionel Mesi (Argentina) 188

5. Ahmed Hasan (Egipat) 184

6. Hasan Al-Hajdos (Katar) 183

6. Ahmed Mubarak (Oman) 183

8. Luka Modrić (Hrvatska) 181

9. Serhio Ramos (Španija) 180

10. Andres Guardado (Meksiko) 179