Barbarez: "Neće Džeko 100 godina igrati, treba i njegovu zamjenu pripremiti, Baždar zaslužuje pažnju"

Selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez obratio se medijima nakon što je objavio spisak pozvanih reprezentativaca.

Govorio je o igračima koje je pozvao na utakmice septembarskog ciklusa.

- Što se tiče Esmira, tu nisam nimalo zadovoljan. Tu je bilo čak i da razmislimo hoće li biti s nama u ovom okupljanju. On je zadnju utakmicu odigrao prije mjesec. On je dio ove priče i sigurno da će konkurisati, ali treba imati i u vidu da je mjesec dana bez utakmice i bez profesionalnog treninga. Mi smo preporučivali da se dođe u Evropu i neke stvari odradi, nadamo se da će s te strane biti pozitivno za nas - kazao je Barbarez.

Barbarez je otvoreno govorio i ciljevima za kraj Lige nacija.

- Vidite ovo, mi smo i u prvoj utakmici u Holandiji da osvojimo bodove. Sasvim je normalno, profesionalno i takmičarski da želimo svaku utakmicu da pobijedimo. Bez obzira s kim igrali. Ali uvijek ima doza realnosti koju stalno pokazujem, jer ne treba ni to iz vida izgubiti. Novi igrači će nam donijeti novi kvalitet. Hoće li biti novih stvari? Sigurno je da imamo ideje, ali vidjet ćemo ko će konkurisati. Nikome nije ništa zagarantovano - istakao je selektor.

Primjetno je da ima nekoliko novih napadača, a Barbarez je obrazložio zašto ih je više nego inače.

- Najmanje četiri-pet špiceva nam treba. Vidjeli smo da protiv Mađara i Nijemaca, kad smo tražili rezultat na kraju, da bi nam dobro došao još jedan napadač. Sigurno pet napadača je ok, zadovoljavajuće. Moramo se voditi činjenicom da Edin neće biti tu još sto godina, trebamo nekoga pripremiti i za taj period. To se može desiti nazimu, naljeto, ovisi od njega, ali treba razmišljati prema budućnosti - poručio je Barbarez.

Selektor se osvrnuo i na podršku javnosti.

- Sve je ovdje samovoljno. Mi smo samovoljni. Treba stvoriti utisak. Ako realno gledate ko smo mi, šta smo mi, kako mi dosad radimo, transparentnost s naše strane, mislim da bi bilo normalno da je tako kao i prvi dan, možda čak i više. Imam feedback "s ulice" svakodnevno više nego zadovoljavajući. To me isto vodi k tome da radimo dobar posao, iako rezultati nisu tu. Napravili smo rez. Dosta novih igrača, filozofija, sve to treba uklopiti. U četiri utakmice ne znam da je to uspio neko uraditi - naglasio je.

Za kraj, dotakao se i Sameda Baždara, novog napadača u našoj selekciji.

- Momak kojeg smo pratili. Tu je direktor Spahić mnogo posla odradio. On je bio u Španiji par puta, ja, nažalost, nisam mogao. Pričali smo, znamo njegov put, iako tek ima 20 godina. Dobar uspon, vrlo hrabra odluka otići u drugu ligu, napraviti ugovor pet godina i otvoriti novi period u svom životu i odmah se na početku izboriti. Momak, ne samo fudbalski već i karakterno, zaslužuje pažnju. Nadam se da će papirologija biti uredu i da će biti na raspolaganju već u Njemačkoj - istakao je Sergej Barbarez.