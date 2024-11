Trener Fenera: Nema tu star ili mlad, Džeko je fenomen kao Modrić, "prijeti mi" Hajdukom

Prava balkanska kolonija od prošle sezone nastupa za turskog velikana Fenerbahče, a osim fudbalera, priključio joj se Sandro Žufić.

Riječ je o 45-godišnjem Rovinjaninu koji je od februara ove godine novi trener golmana žuto-plavih. Zaslužan je za sjajnu formu Dominika Livakovića, a navodno su na njegovom dolasku insistirali i Edin Džeko te Dušan Tadić.

Žufić je u razgovoru za Index.hr govorio o brojnim temama, a posebno se dotaknuo Džeke.

Neprikosnovene klase

- Kao prvo, o Edinu mogu reći samo jednu riječ - Ljudina, s velikim lj. On je legenda, ali ne samo on, tu je i Dušan Tadić, obojica su me vrhunski dočekali kad sam došao. Gledaš njihove isječke, a kad ih upoznaš, vidiš da su to jako jednostavni ljudi, a kao igrači neprikosnovene klase.

Žive za za fudbal, vole ga, a iako su najstariji u momčadi, dolaze na trening pola sata ranije, a nakon treninga ostaju još pola sata raditi na tijelu. Zato traju tako dugo na ovoj razini, brinu o svom tijelu i životu, mogu biti pravi primjer mladim igračima. U njihovu društvu brzo sam se počeo osjećati kao da ih poznajem deset godina.

Nema tu star ili mlad igrač. Ili valjaš ili ne valjaš, a Džeko valja i tu je kraj priče. Recimo, Baturina je mlad, ali može. Džeko jednostavno zna igrati, isto kao Luka Modrić, bez obzira na godine, i dalje su vrhunske klase, fenomeni - rekao je Žufić.

Dinamo protiv Hajduka

Žufić i Livaković su dinamovci, a Džeko se ljetos povezivao s transferom u Hajduk. Otkrio je da ima tu prepucavanja.

- Što se Hajduka tiče, stalno se šalimo i podbadamo, on s jedne, a Livi i ja kao dinamovci s druge strane. Tako nam je u šali prijetio da će otići u Hajduk, ali realno, predobro mu je ovdje, igra na vrhunskom nivou i još može puno dati Feneru - poručio je Žufić, između ostalog, za Index.hr.

Inače, Fener večeras igra protiv AZ Alkmara, a starteri su Džeko, Tadić i Livaković (21:00).