Veliki derbi na Grbavici: Da li će Željezničar protiv Veleža nastaviti pobjednički niz

WWin liga Bosne i Hercegovine nastavlja se danas s dva važna duela, a u fokusu je derbi starih rivala Željezničara i Veleža koji se igra na stadionu Grbavica od 13 sati.

Željezničar je u odličnoj formi, niže pobjede, a slavio je i u prvoj utakmici na stadionu Rođeni protiv Veleža u drugom kolu prvenstva, pa je tako s pravom postavljen kao favorit i uoči današnjeg derbija.

Neće biti lako

Međutim, Plavima neće biti lako, što zbog brojnih povreda, što zbog sve bolje forme koju hvata i Velež nakon turbulentnog početka sezone. Ekipa Irfana Buza tri utakmice je bez poraza u svim takmičenjima, a takav niz će željeti da nastavi i na Grbavici danas.

- Čeka nas ekipa koja je pokazala kvalitet u posljednje dvije, tri utakmice. Momci dosta dobro rade. Imamo malih problema oko ekipe, dosta igrača nam je rovito. Nadam se kroz ova dva treninga da ćemo pokušati naći najboljih 11. Velež u svakoj liniji ima dosta kvalitetne igrače. Hrkać igra dosta dobro, kao i Pršeš, Halilović, dva bočna… Kompaktna ekipa. Trener je to digao na veći nivo. To se vidjelo na posljednjih par utakmica. Očekuje nas teška utakmica. Znate i sami, respektujemo sve, ali igramo kući i zanima me samo kakvi ćemo mi biti. Budemo li na nivou kakvi smo bili na zadnjim utakmicama, neću se sekirati - rekao je trener Željezničara Denis Ćorić u najavi utakmice.

S druge strane, turski stručnjak na klupi Veleža naglasio je kako i njegovom timu nedostaju brojni nogometaši.

- Gledao sam ekipu Željezničara u Širokom Brijegu i vidio sam da su jedna jako dobra ekipa i očekujem također jako lijepu atmosferu na Grbavici. Što se nas tiče, dobro smo radli i mislim da smo se dobro pripremili za ovu utakmicu. Želimo da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu i da osvojimo tri boda. Uprkos problemima sa igračkim kadrom sa kojim se susrećemo u proteklih nekoliko utakmica osjećam da ekipa raste i jedino što je važno jeste da budemo svi ujedinjeni kao tim. I protiv Želje će nam nedostajati šest, sedam igrača ali želimo odigrati kvalitetnu utakmicu i dati sve od sebe te pokušati doći do povoljnog rezultata - istakao je Buz u najavi utakmice.





Drugi dule

Drugi duel programa igra se od 19:45 kada će Široki Brijeg dočekati ekipu Radnika. U pitanju je duel u kojem oba tima žele do velika tri boda, a posebno se to odnosi na Široki Brijeg koji se nalazi na diobi mjesta koje vodi u niži rang.

Radnik ima tri boda više i relativno je mirniji, ali kako se sve može promijeniti iz kola u kolo, i Bijeljinci će svim silama danas krenuti na bodove.

Raspored:

13:00 Željezničar - Velež

19:45 Široki Brijeg - Radnik