Al Džaber je miljenik navijača: Zastava Saudijske Arabije na tribinama stadiona

Kada je Abdulmalik Al Džaber došao u Željezničar pred početak prošle sezone iz mlađih kategorija Dinama, niko nije imao velika očekivanja.

Turbulentna sezona u Željezničaru, koja je rezultirala i borbom za opstanak, nije nikako mogla biti dobra niti za jednog mladog igrača, koji se treba dokazivati.

Minute je dobijao na kapaljku sve do trenutka kada je za trenera pred kraj prošle sezone postavljen Dino Đurbuzović. On mu je dao šansu i on je najbolji način iskoristio.

On je tada postao miljenik navijača, čemu svjedoči i zastava Saudijske Arabije na tribinama.

Sada se nalazi pred velikim transferom u Al Nasr, no u toku pregovora je odlučio da se vrati u Sarajevo, kako bi bio spreman za meč s Veležom. Danas je među prvih 11, a navijači to znaju nagraditi.