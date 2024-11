Mateus kritikovao Salihamidžića, Brazzo mu odgovorio: "Glumi stručnjaka, a trebao bi provjeriti izvore"

Lotar Mateus (Lothar Matthaus), legendarni njemački reprezentativac, u razgovoru za njemačke medije govorio je o Florijanu Vircu (Wirtz), kojeg je navodno Bajern propustio da dovede u svoje redove.

Legendarnog bh. fudbalera Hasana Salihamidižića, koji je u to vrijeme obavljao funkciju sportskog direktora, označio je kao glavnog krivca za taj "propust".

"Salihamidžić ga nije htio dovesti"

- Florian Virc je bio dostupan Bajernu, ali ga Bavarci nisu željeli. Hansi Flick ga je želio, ali ga nije dobio - rekao je Mateus, pa nastavio:

- Hasan Salihamidžić ga očigledno nije želio dovesti - dodao je legendarni Nijemac, na šta je voditelj kazao da to nije moguće provjeriti.

- Ne, ne možemo to da uradimo, ali tako se to pokazalo u ranijim razgovorima što me ne čudi. Hansi je uvijek imao oko za mlade igrače, nije bitno da li su već igrali negdje dvije, tri ili pet godina i za koji klub. Zato me nije iznenadilo kad je rano dobio poziv u reprezentaciju jer Hansi vidi talenta - istakao je Mateus.

"Neka prestane širiti laži"

Nakon tih izjava Mateusa, "Bild" je kontaktirao legendarnog Brazzu, a naš nekadašnji reprezentativac je demantovao te navode.

- Nikada nije bilo dogovora o kojem govori Lotar Mateus. Također, nikad nisam razgovarao sa Hansijem Flikom o transferu Floriana Virca. To je potpuna glupost. Lotar glumi stručnjaka, ali bi trebao bolje provjeriti svoje izvore prije nego što proširi takve neutemeljene glasine i molim ga da prestane širiti laži o meni i Bajernu - kazao je Brazzo i dodao:

- Istina je kako smo pratili razvoj Floriana Virca od njegovih mladih dana, cijeli naš skauting odjel kao i klub su bili zadivljeni njegovim talentom i sposobnostima. Nakon nekoliko pokušaja, morali smo prihvatiti kako se Florian želi razvijati u svom porodičnom okruženju i to smo poštovali.

Salihamidžić je otkrio da transfer nije bio moguć zbog ugovora mlade njemačke zvijezde s Bajer Leverkuzenom.

- U vrijeme Juliana Nagelsmana smo ga pažljivije pratili iako je tada pokidao prednje ukrštene ligamente. Samo to pokazuje koliko smo bili uvjereni u njegove sposobnosti, ali u to vrijeme transfer nije bio moguć zbog njegovog ugovora i planiranja karijere - dodao je Salihamidžić.

Na njegove izjave je ponovo reagirao Mateus.

- Pouzdano znam da je Hansi Flik htio dovesti mladog Floriana Virca u Bajern kada je imao 17 godina, ali mu klub nije ispunio želju. Moje izjave nisu bile usmjerene protiv Hasana, ono što sam htio reći je da Hansi uvijek pazi na mlade igrače i voli raditi s njima što trenutno dokazuje u Barceloni - otkrio je Mateus.