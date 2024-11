Mensur Mujdža iz Frajburga za "Avaz": Nisam mogao ovu utakmicu propustiti

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje Njemačkoj u okviru 5. kola Lige nacija. Susret se igra u Frajburgu, na Europa-Park stadionu, a za najavu ovog duela niste mogli pronaći boljeg sagovornika od Mensura Mujdže.

Bio je i ostao ljubimac bosanskohercegovačkih navijača. Čovjek je za kojeg su saigrači i navijači imali samo riječi hvale. Veliki profesionalac koji je uvijek davao sve od sebe u dresu državnog tima, ali i čovjek koji je sedam godina igrao u Frajburgu, upravo na Europa-Park stadionu.

Poseban meč

Mujdža je igračku karijeru završio 2017. godine. Kopačke o klin je morao okačiti ranije zbog brojnih povreda, ali je ostao u fudbalu. Svoj trenerski zanat peče u Gorici gdje je pomoćni trener, a za "Avaz“ se javio iz Frajburga.

Kako kaže, nije mogao propustiti utakmicu svoje Bosne i Hercegovine u Frajburgu, gradu za koji ga veže mnogo uspomena.

- Nakon Frajburga sam se ja vratio u Zagreb živjeti i raditi. S druge strane nalazim se sada u Frajburgu. Naravno, nisam želio propustiti ovu utakmicu večeras. Dvije stvari, i reprezentacija i Frajburg su obilježili moju karijeru. I kada se to dvoje spoji u jednu utakmicu danas, to je definitivno nešto što nisam mogao propustiti. I tako, evo me sada u Frajburgu i jedva čekam utakmicu – rekao je Mujdža na početku razgovora za portal „Avaza“.

Mujdža je sedam godina proveo u Frajburgu, nosio je dres tima s Europa-Parka od 2009. do 2016., kada je i igrao najbolji fudbal u svojoj karijeril.

- Meni su sve te godine bile jako, jako lijepe. I svaka sezona je bila specifična za sebe, tako da i od samog dolaska, pa i te kvalifikacije za Evropsku ligu. Ne mogu sada izdvojiti specijalno jednu sezonu, mislim da je taj cjelokupni period koji sam proživio ovdje jedno lijepo sjećanje i uvijek mi se lijepo vratiti ovdje i prisjetiti se tih stvari i trenutaka – naveo je on.

Prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Više nije igrač, nije član tima, ali sva dešavanja gleda iz nekog drugog ugla – trenerskog. Zanimalo nas je kako je vidio period iza nas, prve utakmice Sergeja Barbareza na klupi „Zmajeva“ i mečeve protiv moćnih rivala. Nije nam bilo nimalo lako...

- Kada pogledate ko stoji preko puta i kakvi su to protivnici s kojima smo se susretali u posljednjim utakmicama, onda svakako nije pravo mjerilo reprezentacije. Ono što je definitivno jeste da smo imali težak period iza sebe i da su cilj sljedeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Nadamo se da će i taj žrijeb biti koliko-toliko na našem nivou i mislim da se treba okrenuti tome. Treba izvući pouke iz ovih utakmice,i dobre stvari i loše stvari koje su bile. Ali svakako jedno ogromno iskustvo za igrače, za selektora i cijeli stručni štab. I vjerujem da će biti puno bolje kada krenu kvalifikacije – istakao je Mujdža.

Veliko iskustvo

U stručnom štabu su brojne bh. legende, s nekima je Mujdža i igrao, a kada je riječ o bivšim saigračima našeg sagovornika aktivni su još Edin Džeko, Sead Kolašinac i Ermin Bičakčić.

- Meni je drago da su još tu igrači koji su dugo godina u reprezentaciji. To je veliko iskustvo. Znači puno igračima koji su tek pristigli u reprezentaciju. Kako im mogu pomoći na terenu, mogu i van. Još se reprezentacija slaže, ima jako puno novih igrača, teške su to utakmice gdje se oni mogu provjeravati. Ono što definitivno treba obratiti pažnju kako igraju u klubovima, da su standardni i što bolji, a na to ne može utjecati selektor, nego igrači koji su tu. I naravno da oni moraju gledati da podignu svoj kvalitet, prvenstveno u klubu, da svojim igrama skrenu pažnju na sebe i da onda to probaju što bolje prezentirati u reprezentaciji. Reprezentacija je nešto posebno. Vidim kolektiv je sve bolji, može još bolje, ali na dobrom smo putu – naglašava Mujdža.

Mujdža je bio član naše najbolje generacije koja je igrala jedino veliko takmičenje u našoj historiji – Svjetsko prvenstvo 2014., te dva baraža. Bilo je to zlatno doba naše reprezentacije, danima se pred utakmicu pričalo o „Zmajevima“, odbrojavalo do početka mečeva... Jednostavno, svi oni igrači su bili pravi profesionalci i borci za državni grb te su bili uzori za mlađe.

- Drago nam je to čuti i mi smo uživali. Još i više smo bili sretni ako možemo razveseliti ljude, te brojne navijače. Svi bi mi voljeli da smo češće na velikim takmičenjima i zbog navijača da dokažu snagu na tim stadionima. Svi želimo da se desi još neki Brazil – rekao je Mujdža.

Peče trenerski zanat

Spomenuli smo da peče trenerski zanat u Gorici, koja se takmiči u elitnom rangu hrvatskog fudbala. Trenutno je pomoćnik u stručnom štabu, ali radi na sebi i sprema se za korak naprijed u trenerskoj karijeri.

- Još sam u Gorici. Zadovoljan sam. Trenutno sam u procesu na Akademiji u Fudbalskom savezu BiH za PRO licencu. Sve ide svojim tokom. Fokusiran sam na te dvije stvari – licencu i Goricu – poručio je Mensur Mujdža za portal „Avaza“.

Podsjetimo, Mensur Mujdža je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 37 utakmica. Prvi put je poziv dobio od Safeta Sušića i to baš za prijateljski meč protiv Njemačke (3. juna 2010. godine – 1:3), ali nije ulazio u igru.

Debitovao je dva mjeseca poslije protiv Katara (1:1) u prijateljskoj utakmici i pokazao svoj kvalitet te se promovisao u prvi izbor na desnom beku. Iz partije u partiju je osvajao sve više simpatija navijača BiH i napravio status legende reprezentacije.