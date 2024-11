Barbarez: Ovakav meč vrati dva koraka nazad; Džeko: Koliko god da Njemačka bila iznad nas, mi smo podbacili

Selektor Sergej Barbarez je kazao da su, uprkos teškom porazu, spremni za meč protiv Nizozemske.

- To može ostaviti traga, ali neće ga ostaviti. Utakmica je za utakmica, super je da igramo poslije tri dana i da mogu steći samopouzdanje, tu smo, razgovaramo i nadam se da će biti u redu - kazao je Barbarez u uvodu.

Sastavni dio fudbala

Na pitanje da li je bilo nešto pozitivno u ovom meču, on je kazao da do meča protiv Njemačke nije to toliko loše izgledalo.

- Rasli smo kao ekipa, snalazili se, podmlađivali kao ekipu. Ovakav meč te vrati dva koraka unazad, ali i to je sastavni dio sporta. Zašto bi sada poklekli kada je teško? Tu sada vidim motivaciju u igraču i dati im još nekoliko šansi - rekao je Barbarez.

Kapiten Zmajeva Edin Džeko, na pitanje novinara o samo dva žuta kartona, je kazao da nije prvi put da to neko spominje.

- Dosta utakmica sam izgubio, to je sastavni dio fudbala, ali ne može biti sretan kad primi pet, šest ili sedam golova. S Fenerbahčeom sam primio šest golova u Danskoj na umjetnoj travi, a dobili smo jedan žuti. Predsjednik je pitao za to, ali mislim da to nije mjerilo. Šta bi bilo da smo dobili sedam žutih kartona i primili sedam golova, šta bi to promijenilo? Možda bi pokazali da smo se borili, a ovo kao mjerilo da nismo. Više bih volio da smo zabili neki gol, nego dobili sedam žutih kartona - naglasio je Edin Džeko.

Na pitanje koliko igrača koji su igrali protiv Njemačke su spremni na utakmice visokog intenziteta, Barbarez je odgovorio:

- Da imate podatke koje mi imamo o tome koliko trče i koliko imaju visokog inteziteta, možda bi se to pitanje drugačije formuliralo. Dakle, do toga nije. Falilo je hrabrosti, smjelosti i uzbuđenja da te utakmice igramo. To su greške koje se dešavaju i ponavljaju. Na kraju se dođe do toga ko su igrači i odakle dolaze, ali ja stojim iza njih. Mislim da je to većinski ono što imamo, nadam se da će većina njih biti i dalje dio ekipe - naveo je Barbarez.

Šansa za dokazivanje

Džeko je kazao da ni on s 20 godina nije bio na vrhunskom nivou i da je to jasno.

- To se vidjelo protiv Njemačke, da su oni na drugom nivou od nas. Treba svako pogledati u sebe i vidjeti da li je pogriješio, a ne da gleda koji je saigrač pogriješio, da li je selektor griješio - kazao je Džeko.

Na pitanje selektoru da li vjeruje da ekipa može nešto više, on je pitao šta znači "nešto više", pa je novinar naveo primjer da kada bude meč s Finskom da se "fino potučemo", on je odgovorio potvrdno.

Edin Džeko je prokomentarisao i meč protiv Nizozemske.

- Nadam se da svi igrači imaju zadnju utakmicu u glavi. Koliko god da mi govorili da je Njemačke iznad nas, mi smo podbacili. Treba biti u glavi da je ovo nova šansa za dokazivanje, bez obzira šta si napravio prije toga. Mislim da igrači trebaju svjesni toga. Naravno da neće biti lagana, trebamo biti ljuti na sebe i na protivnika - naglasio je Džeko.