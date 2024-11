Barbarez: Ne bi bilo ljudski da podnesem ostavku, ne veže nam se sudbina za jednu utakmicu

Selektor Zmajeva Sergej Barbarez se ponovo osvrnuo na pitanja o ostavci.

Kazao je da smatra da ne bi bilo ljudski da podnesem ostavku.

- Hoću da me vi cijenite kao čovjeka, a o trenerskom poslu uvijek možemo diskutovati. Ljudski to za mene nije i to nikad neću uraditi jer je ovo dio puta. Tu je dosta mladih igrača, a evo i Džeko kaže da s 20 godina nije bio na ovom nivou - rekao je Barbarez.

Istakao je da je svjesno uzeo rizik.

- Da smo izgubili 3:1 od Njemačke to pitanje mi ne bi postavili. Ne bi sigurno jer bi sve drugačije izgledalo da je Gigović dao gol u finišu prvog poluvremena. Ne veže nam se sudbina za jednu utakmicu. Ko god misli da mi ne radimo dobro - ja to respektujem, ali mi 24 sata živimo ovo i toliko sam ponosan - zaključio je Barbarez.