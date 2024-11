Ministar kulture i sporta KS želi ući u Izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH: Je li Magoda u sukobu interesa

Proteklih dana aktuelna tema u bh. fudbalu bila je vanredna sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, na kojoj su, između ostalih, smijenjeni predsjednik i potpredsjednik. Također, nekoliko udruženja je izbačeno.

Dva kandidata

Dok se to dešava, u sjeni se vodi i borba za to ko će biti favorit FSKS-a za predstavnika u Izvršnom odboru Fudbalskog saveza BiH (N/FSBiH). Glavni kandidati za to mjesto su aktuelni član IO Fuad Čolpa, te sadašnji ministar kulture i sporta KS Kenan Magoda.

I dok je već poznato šta Čolpa jeste (ili nije) uradio, Magoda je u toj priči kao svojevrsno iznenađenje. Nekadašnji predsjednik Rukometnog saveza BiH sada ima novu funkciju na meti, ali se tu postavlja jedno, veoma validno pitanje – da li je ministar Magoda u sukobu interesa?

Naime, on je kao ministar kulture i sporta kroz razne programe donirao budžetski novac za pomoć brojnim, između ostalih, fudbalskim klubovima u Kantonu Sarajevo. Pomoć u izgradnji južne tribine stadiona Grbavica, novac za organiziranje dijela turnira Lige prvaka za žene u Sarajevu – samo su neki od primjera.

As u rukavu

Korištenje novca iz budžeta za pomaganje klubovima, samo po sebi, apsolutno je validan čin i to je dio njegovih obaveza.

Međutim, upravo ti klubovi će donositi odluku koji će od dva kandidata iz Kantona Sarajevo ući u Izvršni odbor N/FSBiH. Njegovi potezi kao ministra koji koristi budžetski novac vrlo lako se mogu protumačiti kao as u rukavu za predstojeće izbore.

Poslali smo upit na adresu Ministarstva kulture i sporta KS, u kojem smo pitali da se i ministar Magoda očituje o ovom pitanju, ali do objave nismo dobili odgovor.

Izbori za Izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH su 11. decembra, a do tad će biti mnogo jasnija slika o svemu što se dešava iza kulisa u borbi za ulazak u jedno od, ako ne i najvažnije tijelo bh. fudbala.

Skandalozan istup

Ministar kulture i sporta KS Kenan Magoda javno je podržao ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Bojana Bošnjaka koji je uhapšen u Sarajevu u akciji „Incitat 2“.

- Izražavamo povjerenje u čast i nevinost ministra Bojana Bošnjaka – napisao je Magoda.