Srbija nije imala sreće: Lopta nije htjela u gol, igrat će doigravanje za opstanak, Hrvatska ide dalje

Srbija je pobjedom u ovom meču imala priliku da dođe do druge pozicije i četvrtfinala Lige nacija, no nisu uspjeli na kraju ostvariti pobjedu.

Neopterećena ekipa Portugala, koja je od ranije već izborila prvu poziciju u svojoj grupi, remizirala je protiv Hrvatske u posljednjem meču Lige nacija. Portugal je ovaj meč počeo bez svojih najboljih igrača, no i to im je bilo dovoljno da dođu do boda.

Hrvatska u prvom dijelu nije puno prijetila, a Portugal je došao do vodstva u 33. minuti preko Žoaa Feliksa.

U nastavku su susjedi napravili nekoliko izmjena, što je osvježilo njihovu igru. Igrao se 62. minut kada Joško Gvardiol pogađa gol nakon centaršuta, no on je poništen zbog minimalnog ofsajda. Ipak, samo tri minute kasnije ponovo je u glavnoj ulozi Gvardiol. On pogađa nakon asistencije Jakića, no ovaj puta nije bilo ofsajda. Time je postavio i konačan rezultat 1:1.

Hrvatskoj je ovaj remi bio dovoljan za prolazak u narednu rundu, odnosno četvrtfinale Lige nacija. Iz ove grupe Škotska ispada iz elitnog ranga, dok će Škotska igrati doigravanje za opstanak.