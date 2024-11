"Zmajevi" večeras igraju protiv Nizozemske: Da li će proći bolje nego s Njemačkom

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završava svoje učešće u A diviziji Lige nacija utakmicom protiv Nizozemske.

Zmajevi će dočekati igrače Nizozemske na stadionu Bilino Polje u Zenici, nakon što su izgubili od Njemačke rezultatom 7:0 i tako ispali Lige A sa četiri poraza i jednim remijem.

Selektor naše nogometne reprezentacije uoči susreta protiv Nizozemske je kazao da sedam primljenih pogodaka u Freiburgu nije poljuljao samopouzdanje njegovih igrača.

- Kako nećemo biti spremni? Može to ostaviti traga, ali neće. Super je da igramo tri dana poslije toga, da momci imaju šansu da se vrate i steknu samopouzdanje. Pričamo, pripremamo se i to će biti OK – rekao je Barbarez uoči utakmice.

Nizozemci su u prošlom kolu osigurali plasman u play-off za prvaka Lige nacija, a kapiten ekipe Virgil van Dijk i Frenkie de Jong su se povrijedili i selektor Ronald Koeman ih nije poveo u Bosnu i Hercegovinu.

Glavni sudija večerašnje utakmice je Alijar Aghajev (Aliyar Aghayev) iz Azerbejdžana.

Utakmica koja se igra večeras počinje u 20:45 sati.

Inače, reprezentativci Bosne i Hercegovine su odradili službeni trening u Trening kampu FK Sarajevo uoči posljednje utakmice Lige nacija s Nizozemskom.