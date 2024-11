Nadal je možda odigrao i posljednji meč u karijeri, pa otvorio dušu: "Da sam selektor..."

Španski teniser Rafael Nadal izgubio je od Nizozemca Botika van de Zandshulpa (Botic van de Zandschulp) s 2:0 (6:4, 6:4) i tako doveo Špance pred eliminaciju u četvrtfinalu Dejvis kupa.

Nadal je ranije najavio da će završiti karijeru poslije Dejvis kupa, a mnogi ljubitelji tenisa strepe da su posljednji put gledali legendarnog Španca.

Da li ćemo više gledati Nadala, zavisi od kolega iz reprezentacije. Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz) igra protiv Talona Griekspora (Tallon Griekspoor).

Nakon toga slijede dublovi ako Alkaraz pobijedi. Nadal i njegovi fanovi čekaju ishod meča, a za to vrijeme Rafa se obratio javnosti.

- Osjetio sam te emocije, da to može da bude posljednji moj meč. To sam osjetio. I onda, naravno, emocije da slušam himnu posljednji put kao profesionalac. To je posebno. Čestitke Botiku, bio je bolji od mene, nema potrebe da se lažemo sada - rekao je Nadal.