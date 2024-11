Dedić: Dat ću svoj maksimum gdje god me selektor stavi, pokazali smo da možemo!

Mi smo promijenili formaciju, mislim da smo pokazali da možemo igrati ofanzivnije, imali smo dobrih prilika. Selektor nam je govorio da zaboravimo šta je bilo i da igramo ofanzivno, da pokušamo pobijediti, ali najbitnije je to samopouzdanje - rekao je Dedić.

- Bilo nam je teško igrati nakon onog poraza u Njemačkoj, to se osjetilo, osjetio se pritisak, ali mi smo pokušali da to bude bolje i mislim da smo u borbu uspjeli.

Govorio je o narednim izazovima i kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

- Prerano je govoriti, danas smo bod osvojili, to je jedna pozitivna reakcija. Ne možemo mi biti zadovoljni šta se sve dešavalo, moramo gledati prema martu. Drago mi je da je ovo završilo, bilo je stvarno teško.

Igrači su imali pritisak. Najpozitivnija stvar je ova borba. Ne smijemo sada pomisliti daje to to, ovaj bod treba zaboravit i nastaviti dalje - naveo je on.