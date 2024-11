Pjanić: Kao dječak sam 14 sati busem putovao na utakmice reprezentacije, Bosna je bila moj san

Nekadašnji reprezentativac BiH i trenutni igrač moskovskog CSKA Miralem Pjanić (34) govorio je o svom fudbalskom putu.

Prisjetio se Pjanić svojih početaka praćenja reprezentacije BiH i objasnio razlog zbog kojih se odlučio povući iz nacionalnog tima.

- Nešto posebno, ja kad pričam o reprezentaciji moram se sjećati odakle je sve počelo. Ja se sjećam, imao sam godina kao moj sin sad, 11 godina, kad sam išao sa ocem na utakmice, išli smo s busem po 14 sati da gledamo našu reprezentaciju, da navijam. Ja sam uvijek sanjao da jednog dana mogu biti na tom terenu, da ti svi navijači budu iza mene jednog dana. Da mogu biti ponosni na mene. To je bio moj san. Ja sam 18 godina kad dolazim u Lyon u isto vrijeme zove me Dominik, selektor Francuske i želi me. Svih tih prijašnjih godina, Luksemburg isto želi, vrši pritisak, sve to. Ali moj san bio jednostavno Bosna. I došlo je do toga da mogu da nastupam za Bosnu i to je za mene bio jedini. Ćiro je bio tada selektor i odigrao sam 115 utakmica, igrao na Svjetskom prvenstvu, što je za nas bilo historijski. Prelijepi trenuci, stadioni, puni navijači, najbolji. Za mene je to bilo nešto prelijepo. Bio sam tu 15 godina sa reprezentacijom. I danas dan dalje pratim, želim sve najbolje i može da budemo na velikim takmičenjima i u budućnosti - kazao je Pjanić za Arena Sport.

Pjanić je potom objasnio i razlog povlačenja.

- Odlučio sam jednostavno zbog toga, pošto sam mislio tu sam 15 godina i ja sam baš htio da odemo na ovo Evropsko zadnje prvenstvo. To mi je bio cilj i neki cilj koji sam stavio da pokušaš da ideš na to i da poslije toga da se oprostiš. Tu si 15 godina igraš non stop. Nisi uspio da odeš na to Europsko prvenstvo. Tu sam sam sebi rekao možda je vrijeme da staviš sebe sa strane, da pustiš nekog mlađeg. Da ne ulaziš u novi ciklus. Da ne ulazim bezveze u novi ciklus. Bit će neki mlađi koji trebaju da se uigraju, da mu ostavi mjesto, da selektor može da radi sa njima, da ima vrijeme da radi sa njima i da dobiju tu neko iskustvo za te kvalifikacije koje će tek stići. Tako sam ja to vidio i posmatrao. Mogao sam dalje nastaviti, ali mislim da je to najbolje i najkorektnije - podvukao je naš legendarni veznjak i bivši reprezentativac Miralem Pjanić.