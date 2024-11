Meho Kodro otvoreno o reprezentaciji BiH za "Dnevni avaz": Zašto idemo unazad, i to bez kočnica

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj put u Ligi nacija. U šest utakmica – četiri poraza, dva remija, četiri postignuta i 17 primljenih golova.

Otvoreno o utakmicama, selektoru Sergeju Barbarezu, kao i ostalim stvarima u i oko reprezentacije BiH, za „Dnevni avaz“ govorio je nekadašnji legendarni bh. fudbaler i stručnjak Meho Kodro.

- Rezultatski gledano, Liga nacija nije bila dobra. Mislim da je A Liga nacija za nas, u ovom momentu, prezahtjevna. Igrati protiv tako jakih reprezentacija u momentu kada mi stvaramo ekipu i imamo puno dilema je jako teško. Osjetna je razlika između nas i ostalih, ali bez obzira na to, neki rezultati u Ligi nacija su bili frustrirajući. Takvi rezultati mogu ostaviti posljedice na ekipe. Bez obzira na sve, ja mislim da imamo igrače za bolje rezultate nego što se to moglo vidjeti u posljednje vrijeme. Meni je ponekad žao igrača, oni su kao i mnogi drugi žrtve loših poteza vodećih ljudi Saveza – započeo je Meho Kodro za „Dnevni avaz“.

Dio odgovornosti

Kako Kodro navodi, igrači snose dio odgovornosti i da tu nema dileme, ali potezi koji se povlače od vodećih ljudi direktno ili indirektno imaju utjecaj na igrače.

- Kada toliko mijenjate ciljeve, strategiju, selektore... onda se tu pogube i najiskusniji igrači. U stanju konfuzije igrači ne mogu da pokažu svoj kvalitet. Igrači vide to lutanje – kazao je Kodro.

Naš proslavljeni stručnjak istakao je da razumije navijače i njihovu frustraciju, te da je potrebna dublja analiza zašto se sve dešava.

- Oni vide to što se dešava na terenu, vide da stvari ne funkcionišu i da nema dobrih rezultata. Ali stvari nekada nisu onakve kakve se čine na prvi pogled. Mislim da zbog zdravlja našeg fudbala ne bi bilo loše da se malo dublje pogleda. Šta se to s nama dešava, zašto smo tu gdje jesmo, zašto idemo unazad, i to bez kočnica... sve su to pitanja koja zaslužuju analizu. I siguran sam da ćemo doći do toga da su ljudi koji vode naš Savez najodgovorniji za stanje u kojem se nalazi naša reprezentacija, iako bi oni htjeli prebaciti odgovornost na druge – naveo je naš stručnjak.

Druga priča

Kodro je bio saigrač sa Sergejom Barbarezom u reprezentaciji, a, kako i sam kaže, nada se da je izvukao pouke iz Lige nacija.

- Bez dileme, Barbarez je dao puno za našu BiH, ali selektorski poziv je skroz druga priča. U Ligi nacija vidim da je probao, mijenjao dosta novih, mladih igrača. Ova A Liga nacija je bila zahtjevna za svakoga, pa tako i za njega. Bilo je tu nekih frustrirajućih, negativnih rezultata, a to troši svakoga, pa i trenere. Nadam se da je izvukao pouke i da će ovo iskustvo iskoristiti u pripremama za Svjetsko prvenstvo – istakao je Kodro.

Zanimalo nas je kakvo je Kodrino mišljenje o tome što je on dobio otkaz nakon dvije utakmice, dok se Barbarezu sada daje veća šansa.

- Barbarez nema nikakve veze s tim što se sa mnom dešavalo. On je moj kolega i on traži sebe. Pristup koji su ljudi iz Saveza imali prema njemu je pristup koji treba da se ima prema selektorima – da im se daju odriješene ruke, da im se kaže bit ćete jedan ili dva ciklusa. To što su uradili sa mnom je ispričana priča, to njima ide na obraz, ako obraza igdje više ima. Barbareza podržavam i volio bih da uspije. To vrijeme, koje je on dobio, a mi prije njega nismo, to je druga stvar i pitanje je za druge ljude – rekao je Kodro.

Za kraj, porazgovarali smo o Kodrinom potencijalnom novom angažmanu.

- Momentalno, nemam ništa. Ako nešto ispadne, saznat će se. Ako ne, imam dosta obaveza i posvetit ću se njima. Očekujem da se nešto desi. Ako se desi, hvala Bogu. Ako se i ne desi, opet hvala Bogu – zaključio je Meho Kodro za „Dnevni avaz“.

Ispunjeni snovi

Za nešto lakšu temu, porazgovarali smo i o njegovom vremenu u Barceloni, kada ga je s klupe vodio Johan Krojf (Cruyff), a saigrači bili velikani poput Figa i Gvardiole (Guardiola).

- Ja sam se zaljubio u fudbal zbog Krojfa, kada su igrale Nizozemska i Njemačka u finalu Mundijala 1974. godine. Desi se da ja dvadesetak godina kasnije dobijem poziv od njega gdje on meni kaže da hoće da ja igram za njegovu ekipu. To je bio vrhunac svega. Tu su mi se svi fudbalski snovi ispunili. Da ja čujem od takve legendarne osobe da hoće baš mene da ima u svojoj ekipi – to je nevjerovatno. I onda dođeš u takvu ekipu, s Figom, Gvardiolom, Hađijem (Hagi), Žutim (Robert Prosinečki, op. a.). Toliko fudbalskih figura van svlačionice, a toliko normalni, jednostavni kad si u njihovoj blizini. Kasnije shvatiš da ima puno velikih, ostvarenih ljudi koji su jednostavni, lagani za komunikaciju, humani – kazao je Kodro.