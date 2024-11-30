Šta se ovo dešava u londonskom derbiju: Vidjeli smo čak sedam golova u nestvarnom prvom poluvremenu

Nestvarno prvo poluvrijeme odigrali su fudbaleri Vest Hema i Arsenala u 13. kolu engleske Premijer lige (2:5).

Gledatelji na Olimpijskom stadionu u Londonu mogli su uživati i vidjeti čak sedam golova. Golijadu je otvorio Gabriel pogotkom nakon asistencije Bukaja Sake (Bukayo).

Isti igrač je asistirao 17 minuta kasnije kada se u strijelce upisao Leandro Trosar (Trossard), a potom je u 34. izborio penal koji je u gol pretvorio Martin Odegar (Odegaard).

Kada je Kai Haverc (Havertz) pogodio u 36. za vodstvo Arsenala od 4:0, činilo se da je posao "Topnika" gotovo.

Međutim, Vest Hem se nije predao. Prvo je Aron Van Bisaka (Aaron Wan-Bissaka) smanjio u 38., a samo dvije minute kasnije Emerson je postigao sjajan gol iz slobodnjaka za 2:4.

No, ni tu nije bio kraj golovima pošto je Bukajo Saka u nadoknadi prvog poluvremena pogodio s bijele tačke.