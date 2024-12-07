Real iskoristio kiks Barcelone: Rutinski savladali Đironu i stigli na dva boda zaostatka

Pobjeda nije ni u jednom trenutku dolazila u pitanje, a pogađali su redom Džud Belingem, Arda Guler i Kilijan Mbape.

Fudbaleri Reala iz Madrida iskoristili su kiks Barcelone te su na gostovanju savladali Đironu rezultatom 0:3.

Ranije u toku dana Barcelona je u posljednjim sekundama meča ispustila pobjedu na gostovanju protiv Betisa. Asane Diao je u 94. minuti Betisu donio veliki bod.

Barcelona je povela preko Roberta Levandovskog, a domaćinu je poravnanje donio Lo Selso iz penala. Igrao se 82. minut kada rezervista Feran Tores donosi prednost ekipi iz Katalonije, no šok je stigao u posljednjim sekundama.

Tokom meča je isključen i trener Barcelone Hansi Flik.

Barcelona je nakon ovog kola i dalje prva na tabeli s 38 bodova, dok Real ima 36 i meč manje. Đirona je prekinula niz od četiri meča bez poraza te su na osmoj poziciji, dok je Betis 11.