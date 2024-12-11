Zanimljiva scena nakon meča na Maksimiru, Piter Šmajhel sinu o Hrvatu: "Odbranio si šut Pjaniću"

Fudbaleri Dinamo Zagreba i Seltika remizirali su u 6. kolu Lige prvaka (0:0).

Najbolju šansu na utakmici imao je Dinamov Marko Pjaca, desetak minuta prije kraja, ali je sjajno intervenisao golman Seltika Kasper Šmajhel (Schmeichel).

Nakon utakmice se desilo nešto što se rijetko viđa. Šmajhela je intervjuisao njegov otac Piter Šmajhel (Peter), legendarni golman, a sada stručni komentator CBS Sportsa.

Kada su se njih dvojica zajedno pojavili na ekranu, ekipa u studiju Kejt Abdo (Kate), Tjeri Anri (Thierry Henry), Džejmi Karager (Jamie Carragher) i Klint Dempsi (Clint Dempsey) su ih oduševljeno pozdravili.

A onda se desila još jedna zanimljiva scena, kada se Kasper i Piter nisu mogli sjetiti imena Marka Pjace, pa su ga zamijenili s Miralemom Pjanićem.

- Ta odbrana šuta... Pjanića? Ne mogu mu se sjetiti imena - rekao je Piter Šmajhel na pitanje Kejt Abdo da li je ponosan na predstavu svog sina.

Uključio se i Kasper.

- Ni ja mu se ne mogu sjetiti imena - dodao je on.