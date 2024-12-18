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PODACI CIES-A

Ismijavaju ga zbog outfita, a sada je fudbaler Barcelone srušio nestvaran rekord

Iza sebe je ostavio Valverdea, Van Dajka, Džaku, Otamendija, Salibu...

Kunde: Najviše minuta na terenu. Platforma X

E. Ć.

18.12.2024

Reprezentativac Francuske i fudbaler Barcelone Žil Kunde (Jules Kounde) je najkorišteniji igrač na svijetu u 2024. godini.

Prema istraživanju Međunarodnog centra za proučavanje sporta (CIES), Kunde je odigrao 69 utakmica. Zabilježio je čak 5.872 minuta na terenu, što je ubjedljivo najviše, a prvi pratioc mu je Jhon Arias iz Fluminensea s 300 minuta manje. 

Među deset igrača s najviše minuta na terenu su još Realov Federiko Valverde (Federico), Liverpulov Virdžil Van Dajk (Virgil Van Dijk), Benfikin Nikolas Otamendi (Nicolas), Granit Džaka (Xhaka) iz Bajera, David Hancko iz Fejnorda, Korintijansov Feliks Tores (Felix Torres), Lidsov Džo Rodon (Joe) te Vilijam Saliba (William) iz Arsenala.

- Na tabeli od 100 najboljih, jasna većina minuta odigrana je u klubovima na tabeli nacionalnih takmičenja: 73,2 posto od ukupnog broja. Preostale minute raspoređene su gotovo jednako između međunarodnih klupskih natjecanja i nacionalnih timova: 15,1 posto za prve i 13,4 posto za druge (uključujući Olimpijske igre) - piše CIES.

Inače, Žil Kunde je često bio predmet rasprava na društvenim mrežama zbog svog načina odjevanja. 

Svaki njegov dolazak na okupljanje reprezentacije je bio praćen zbog izbora odjeće, a često je bio i ismijavan.

# BARCELONA
# CIES
# JULES KOUNDE
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