Ismijavaju ga zbog outfita, a sada je fudbaler Barcelone srušio nestvaran rekord

Reprezentativac Francuske i fudbaler Barcelone Žil Kunde (Jules Kounde) je najkorišteniji igrač na svijetu u 2024. godini.

Prema istraživanju Međunarodnog centra za proučavanje sporta (CIES), Kunde je odigrao 69 utakmica. Zabilježio je čak 5.872 minuta na terenu, što je ubjedljivo najviše, a prvi pratioc mu je Jhon Arias iz Fluminensea s 300 minuta manje.

Među deset igrača s najviše minuta na terenu su još Realov Federiko Valverde (Federico), Liverpulov Virdžil Van Dajk (Virgil Van Dijk), Benfikin Nikolas Otamendi (Nicolas), Granit Džaka (Xhaka) iz Bajera, David Hancko iz Fejnorda, Korintijansov Feliks Tores (Felix Torres), Lidsov Džo Rodon (Joe) te Vilijam Saliba (William) iz Arsenala.