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WWIN LIGA BIH

Pukla petarda na Pecari: Velež protutnjao Širokim Brijegom

Velež je sada 6. sa 30 bodova, dok je Široki pozicija ispod s bodom manje

Detalj s meča Široki Brijeg - Velež. NK Široki Brijeg

N. H.

28.3.2025

Fudbaleri Veleža ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju kod Širokog Brijega rezultatom 5:2 u okviru 23. kola Wwin lige BiH. 

"Rođeni" su protutnjali Pecarom i udaljili se od opasne zone na tabeli. 

Velež je poveo u 14. minuti kada je Halilović asistirao glavom Đuriću koji je preciznim udarcem pogodio mrežu domaće ekipe. Dobru igru u prvom poluvremenu su krunisali golom u 31. minuti kada je Mlinarić poduplao prednost "Rođenih". 

Do kraja poluvremena je uslijedio novi šok za Široki Brijeg kada su ostali s igračem manje jer je Filip Matić dobio crveni karton zbog starta na Vehaboviću. 

U drugom poluvremenu, uslijedio je šou Pieroa (Pierrot). Haićanski fudbaler je povisio na 3:0 u 48. minuti, da bi nekoliko minuta kasnije Jukić vratio nadu Širokobriježanima.

Samo što se krenulo s centra, Piero je postigao svoj drugi gol na utakmici. Široki se nije predavao pa je preko Stanića smanjio, da bi Piero u 68. minuti kompletirao het-trik i ovjerio bodove Veleža.

Velež je sada 6. sa 30 bodova, dok je Široki pozicija ispod s bodom manje. 

# NK ŠIROKI BRIJEG
# FK VELEŽ
# WWIN LIGA BIH
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