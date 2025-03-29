Velika borba za titulu u Hrvatskoj: Rijeka kiksala protiv Slavena, Hajduk može preuzeti vrh tabele, a i Dinamo ima svoju računicu

Fudbaleri Slaven Belupa savladali su Rijeku nakon preokreta rezultatom 2:1.

Sjajni Ton Fruk je doveo Rijeku u prednost nakon što je sjajno prošao po lijevoj strani i sve sam završio. Time je došao do devetog gola u prvenstvu Hrvatske.

Rijeka je bila bolja u prvom dijelu igre, bolje su stajali na terenu, a u nastavku su viđene potpuno drugačije uloge.

Slaven je zaigrao puno bolje u nastavku, a do poravnanja dolaze nakon jedne akcije u kojoj je asistent bio nekadašnji fudbaler Sarajeva Ljuban Crepulja, a pogodio Grgić u 63. minuti. 13 minuta kasnije konačnih 2:1 pogađa Ivan Dolček.

Rijeka ima 50 bodova i meč više od Hajduka i Dinama, koji zaostaju dva, odnosno pet bodova. Hajduk igra sutra protiv fenjeraša Šibenika u Splitu, dok Dinamo gostuje Varaždinu. Ukoliko obje ekipe opravdaju ulogu favorita, na devet kola do kraja prve tri ekipe će biti u svega dva boda razmaka.