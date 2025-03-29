Borac se mučio protiv otpisanog GOŠK-a: Imali igrača više, promašili penal, do pobjede došli u sudijskoj nadoknadi

Fudbaleri Borca nakon velike drame savladali su već otpisani GOŠK rezultatom 1:0. Borac je imao više od igre i gosti su praktično odigrali meč bez ijedne šanse.

Prvu šansu je imao Borac u 15. minuti preko Hiroša, a pet minuta kasnije Čelić je pogodio prečku. Isti igrači su imali još po jednu šansu do kraja prvog dijela, no nisu uspjeli da je realiziraju.

Igrao se 41. minut kada je VAR odlučio da pogleda situaciju kada je pao Čelić. Nakon dugog pregledanja pokazali su na najstrožu kaznu, no Pršlja je odbranio šut Vukovića.

Još ofanzivnije je Borac ušao u nastavak meča, Pršlja je sjajno odbranio šut Despotovića u 56. minuti, koji se može slobodno upisati kao odbrana kola. 11 minuta kasnije Despotović pogađa gol, no signaliziran je ofsajd.

Do kraja meča su pokušavali Vranješ, Despotović, Savić, Kvržić, no niko nije uspio da postigne gol.

Situaciju za Borac je olakšao i crveni karton za Novakovića u 87. minuti, a to su na kraju uspjeli da iskoriste duboko u sudijskoj nadoknadi. Igrao se 95. minut kada Despotović pogađa na asistenciju Savića.

Borac je ostao na tri boda zaostatka u odnosu na prvoplasirani Zrinjski, dok je GOŠK već otpisan na 11. poziciji sa svega devet bodova.