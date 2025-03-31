Gulijašvili najvrijedniji igrač, Muftić golman: Ovako izgleda najskupljih 11 naše lige

Specijalizirani portal za vrijednosti fudbalera "Transfermarkt" je ažurirao cijene igrača u Wwin ligi Bosne i Hercegovine.

Sarajevo drži primat kada je riječ o najskupljoj ekipi našeg prvenstva s vrijednošću od 10.5 miliona eura.

Bordo tim drži primat

Listu najvrijednijih igrača u našoj ligi predvodi Giorgi Gulijašvili (Guliashvili) od 1.5 miliona eura. Prate ga Vladan Bubanja od milion eura, te Aleksandar Đorđević i Filip Jović koji vrijede po 800 hiljada eura.

Isto toliko vrijedi i Nardin Mulahusejnović iz Zrinjskog. Među deset najskupljih su još Madžid Šošić (Željezničar, 750 hiljada), Bart Majers (Borac, 700), Viktor Rogan (Borac, 700), Renato Gojković (Sarajevo, 700), Enver Kulašin (Borac, 700) i Martin Paskalev (Sarajevo, 700).

Muftić najskuplji golman

Kada je riječ o golmanima, čuvar mreže Željezničara Vedad Muftić je skuplji za 50 hiljada eura i sada njegova cijena iznosi 550 hiljada eura.

Kada je riječ o najskupljem sastavu Wwin lige BiH, ukupna vrijednost iznosi 8.8 miliona eura, a čine ga: Muftić (Željezničar), Rogan (Borac), Paskalev (Sarajevo), Gojković (Sarajevo), Jović (Sarajevo), Bubanja (Sarajevo), Đorđević (Sarajevo), Šošić (Željezničar), Vuković (Borac), Gulijašvili (Sarajevo) i Mulahusejnović (Zrinjski).