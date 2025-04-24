FK Željezničar otvara prodaju ulaznica za gradski derbi

Nakon što je FK Sarajevo jučer objavio sve detalje vezane za prodaju ulaznica za predstojeći gradski derbi, danas je i FK Željezničar izdao saopćenje za svoje navijače.

Na prodaju je 1.800 ulaznica po cijeni od 10 KM, a svaki navijač može kupiti najviše dvije ulaznice.

Ulaznice za južnu tribinu za nedjeljni gradski derbi bit će dostupne danas u biletarnici stadiona Grbavica od 10:00 do 18:00 sati.

Navijači Sarajeva mogu kupiti ulaznice na nekoliko lokacija: u FK Sarajevo Official Store na Ferhadiji, na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, kao i u Official Store Titova. Ulaznice su također dostupne online.

Cijene ulaznica za navijače Sarajeva su sljedeće:

- Sjever: 5 KM (10 KM za gostujuće navijače)

- Istok: 12 KM

- Zapad: 15 KM

- Zapad galerija: 25 KM

- Dječje/Senior: 5 KM

Gradski derbi između Sarajeva i Željezničara igra se u nedjelju, s početkom u 15:00 sati.