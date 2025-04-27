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Sve što trebate znati o sarajevskom derbiju: Da pokažemo Balkanu kako se ovdje igra

Ukupno 155. derbi, „Plavi“ nešto uspješniji. Bordo tim znatno vredniji

Krpić: Najbolji strijelac od aktivnih igrač. FK Željezničar

Piše: Emir Ćosić

27.4.2025

Ljubitelji sporta u Bosni i Hercegovini s nestrpljenjem iščekuju nedjelju i 15.00 sati, kada će krenuti najveća utakmica bh. fudbala i derbi između Sarajeva i Željezničara.

Bit će to 155. međusobni okršaj dva sarajevska rivala, a utakmica je zajednički najavljena u prostorijama Skupštine Kantona Sarajevo, gdje su se medijima obratili treneri Zoran Zekić i Denis Ćorić te igrači Amar Beganović i Vedad Muftić.

Međusobni skor

- Da pokažemo Balkanu kako se ovdje igra – poruka je koja je poslana s ove zajedničke pres-konferencije.

Ovo će biti 155. međusobni okršaj Sarajeva i Željezničara, a nešto uspješniji su „Plavi“ s Grbavice s 47 pobjeda. S druge strane Sarajevo ima dva trijumfa manje, dok je 62 puta bilo neriješeno. Ulog u nedjelju će biti zaista veliki – traje borba za Evropu, a tu je uvijek i ona bitka za prevlast u glavnom gradu BiH.

Najbolji strijelci svih vremena su Asim Ferhatović Hase i Dželaludin Muharemović te Sulejman Krpić, jedini aktivni igrač, sa po šest postignutih golova. Jedini fudbaler koji je postigao het-trik u sarajevskom derbiju je Radmilo Mihajlović, nekadašnji napadač „Plavih“.

Istaknuti pojedinci

Zanimljivo da su u sastavima dva igrača koja su imala priliku igrati za prve timove oba sarajevska rivala – to su Sulejman Krpić i Samir Radovac, nekadašnji fudbaleri Sarajeva, a sada udarne igle Željezničara.

Kada gledamo cijene fudbalera, tu Sarajevo ima veliku prednost. Bordo tim ukupno vrijedi 10,5 miliona eura, a prva zvijezda Giorgi Gulijašvili (Guliashvili) je „težak“ 1,5 miliona. Slijedi Vladimir Bubanja (milion), te Aleksandar Đorđević i Filip Jović koji su vrijedni po 800 hiljada eura.

Gulijašvili: Prvu zvijezdu Sarajeva muči povred. FK Sarajevo

Željezničar vrijedi 6,4 miliona eura, a najskuplji pojedinac tima s Grbavice je Madžid Šošić (750 hiljada), dok su prvi pratitelji Vedad Muftić (550) i Abdulmalih Al-Džaber (Al-Jaber, 500).

Interesantne su i brojke trenera. Zoran Zekić je dva puta vodio Sarajevo protiv Željezničara i oba puta je upisao remije (1:1 i 0:0). Oba puta je nasuprot njega bio Denis Ćorić, koji je protiv Sarajeva vodio još Posušje i GOŠK, ali nije uspio slaviti (0-5-1). Ko će pobijediti, čiji će biti grad, a ko riješiti utakmicu, samo su neka od pitanja koja se postavljaju. Jedno je sigurno – grad će u nedjelju stati zbog derbija, svog ponosa.

Kompletno kolo

Ovo je raspored ostalih utakmica: Igman – Radnik (subota, 16.00), Sloboda – Posušje (20.45), GOŠK – Velež (17.30), Zrinjski – Široki Brijeg (19.45), Borac – Sloga (ponedjeljak, 21.00).

# FK ŽELJEZNIČAR
# FK SARAJEVO
# FUDBAL
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