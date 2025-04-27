Sve što trebate znati o sarajevskom derbiju: Da pokažemo Balkanu kako se ovdje igra

Ljubitelji sporta u Bosni i Hercegovini s nestrpljenjem iščekuju nedjelju i 15.00 sati, kada će krenuti najveća utakmica bh. fudbala i derbi između Sarajeva i Željezničara.

Bit će to 155. međusobni okršaj dva sarajevska rivala, a utakmica je zajednički najavljena u prostorijama Skupštine Kantona Sarajevo, gdje su se medijima obratili treneri Zoran Zekić i Denis Ćorić te igrači Amar Beganović i Vedad Muftić.

Međusobni skor

- Da pokažemo Balkanu kako se ovdje igra – poruka je koja je poslana s ove zajedničke pres-konferencije.

Ovo će biti 155. međusobni okršaj Sarajeva i Željezničara, a nešto uspješniji su „Plavi“ s Grbavice s 47 pobjeda. S druge strane Sarajevo ima dva trijumfa manje, dok je 62 puta bilo neriješeno. Ulog u nedjelju će biti zaista veliki – traje borba za Evropu, a tu je uvijek i ona bitka za prevlast u glavnom gradu BiH.

Najbolji strijelci svih vremena su Asim Ferhatović Hase i Dželaludin Muharemović te Sulejman Krpić, jedini aktivni igrač, sa po šest postignutih golova. Jedini fudbaler koji je postigao het-trik u sarajevskom derbiju je Radmilo Mihajlović, nekadašnji napadač „Plavih“.

Istaknuti pojedinci

Zanimljivo da su u sastavima dva igrača koja su imala priliku igrati za prve timove oba sarajevska rivala – to su Sulejman Krpić i Samir Radovac, nekadašnji fudbaleri Sarajeva, a sada udarne igle Željezničara.

Kada gledamo cijene fudbalera, tu Sarajevo ima veliku prednost. Bordo tim ukupno vrijedi 10,5 miliona eura, a prva zvijezda Giorgi Gulijašvili (Guliashvili) je „težak“ 1,5 miliona. Slijedi Vladimir Bubanja (milion), te Aleksandar Đorđević i Filip Jović koji su vrijedni po 800 hiljada eura.