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LUDNICA NA ULICAMA

Navijači Napolija spremni za spektakularnu proslavu titule prvaka Italije

Očekuje se da će blizu milion navijača preplaviti ulice Napulja kako bi proslavili titulu prvaka Italije

Navijači Napolija. Platforma X

Anadolija

26.5.2025

Navijači Napolija počeli su se okupljati u centru grada kako bi proslavili osvajanje trofeja prvaka Italije, javlja Anadolu.

Fudbaleri Napolija su prošle sedmice u posljednjem kolu osvojili titulu šampiona Serie A, završivši sezonu bod ispred prvog pratioca Intera.

To je bio ukupno četvrti scudetto Napolija u historiji, a drugi u posljednje tri godine.

Danas se održava pobjednička parada s igračima u autobusu s otvorenim krovom i trofejem prvaka.

Očekuje se da će blizu milion navijača preplaviti ulice Napulja kako bi proslavili proslavi titule.

# NAPULJ
# SERIE A
# NAPOLI
# ITALIJA
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