Navijači Napolija spremni za spektakularnu proslavu titule prvaka Italije

Navijači Napolija počeli su se okupljati u centru grada kako bi proslavili osvajanje trofeja prvaka Italije, javlja Anadolu.

Fudbaleri Napolija su prošle sedmice u posljednjem kolu osvojili titulu šampiona Serie A, završivši sezonu bod ispred prvog pratioca Intera.

To je bio ukupno četvrti scudetto Napolija u historiji, a drugi u posljednje tri godine.

Danas se održava pobjednička parada s igračima u autobusu s otvorenim krovom i trofejem prvaka.

Očekuje se da će blizu milion navijača preplaviti ulice Napulja kako bi proslavili proslavi titule.