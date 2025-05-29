Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HRVATSKA

Sezona za pamćenje: Rijeka osvojila duplu krunu, tome se raduje i Dinamo

Aktuelni bh. reprezentativci Radeljić i Zlomislić, te povremeni Gojak i Menalo, kao i budući "Zmaj" Janković mogu slaviti

Slavlje igrača Rijeke. Luka Stanzl / Pixsell

E. Ć.

29.5.2025

Fudbaleri Rijeke odličnu sezonu zaokružili su duplom krunom u Hrvatskoj.

Nakon što su nedavno proslavili titulu HNL-a, danas su igrači Rijeke osvojili Kup pobjedom nad Slaven Belupom u dvomeču od 2:1.

Prvi meč odigran u Koprivnici završen je 1:1, a Rijeka je danas pogotkom Naisa Djouhrea u 60. minuti došla do trijumfa vrijednog novog trofeja.

Ovo je drugi put da je Rijeka osvojila duplu krunu u Hrvatskoj nakon 2017. godine. Zanimljivo da se pobjedi Rijeke obradovao Dinamo Zagreb, jer je na ovaj način osigurao direktan plasman u Evropa ligu, a Varaždin će igrati kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Aktuelni bh. reprezentativci Stjepan Radeljić i Martin Zlomislić, te povremeni Amer Gojak i Luka Menalo, kao i budući "Zmaj" Niko Janković mogu da slave.

Vrijedi istaći da je rođeni Jablaničanin na klupi Slaven Belupa Mario Kovačević napravio čudo sa svojim izabranicima, došavši do finala, ali nije mogao do trofeja.

# RIJEKA
# SLAVEN BELUPO
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.