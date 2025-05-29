Sezona za pamćenje: Rijeka osvojila duplu krunu, tome se raduje i Dinamo

Fudbaleri Rijeke odličnu sezonu zaokružili su duplom krunom u Hrvatskoj.

Nakon što su nedavno proslavili titulu HNL-a, danas su igrači Rijeke osvojili Kup pobjedom nad Slaven Belupom u dvomeču od 2:1.

Prvi meč odigran u Koprivnici završen je 1:1, a Rijeka je danas pogotkom Naisa Djouhrea u 60. minuti došla do trijumfa vrijednog novog trofeja.

Ovo je drugi put da je Rijeka osvojila duplu krunu u Hrvatskoj nakon 2017. godine. Zanimljivo da se pobjedi Rijeke obradovao Dinamo Zagreb, jer je na ovaj način osigurao direktan plasman u Evropa ligu, a Varaždin će igrati kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Aktuelni bh. reprezentativci Stjepan Radeljić i Martin Zlomislić, te povremeni Amer Gojak i Luka Menalo, kao i budući "Zmaj" Niko Janković mogu da slave.

Vrijedi istaći da je rođeni Jablaničanin na klupi Slaven Belupa Mario Kovačević napravio čudo sa svojim izabranicima, došavši do finala, ali nije mogao do trofeja.