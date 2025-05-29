Velež uvodi novinu u bh. fudbal: "Rođeni" traže koordinatora s posebnim zadacima

Redovna izvještajna Skupština Fudbalskog kluba Velež održana je u četvrtak navečer u Mostaru.

U radnoj i konstruktivnoj atmosferi koja je vladala, članovima Skupštine predstavljen je finansijski izvještaj o radu i finansijskom poslovanju kluba za prethodnu godinu koji je i jednoglasno usvojen.

Rezultati kontra ambicija

Predsjednik kluba Admir Rahimić na početku svog izlaganja istakao je kako se rezultati u tekućoj sezoni ne poklapaju sa ambicijama Kluba. Posebna pažnja posvećena je o stvarima koje je uprava Kluba radila u prethodnom periodu a tiču se jačanja klupskog marketinga, konstantnih radova na stadionu Rođeni, uključenje određenog broja ljudi u Klub koji su pokrenuli kampanju "Od malena učio me stari – Rođeni, za sva vremena". Istaknuto je kako će se u budućnosti posebna pažnja posvetiti omladinskom pogonu kluba, u svim njegovim sferama.

Također, članovi Skupštine informisani su da klub intenzivno poduzima aktivnosti usmjerene na dodatno jačanje sportskog segmenta. U tom kontekstu, rukovodstvo Kluba već je pokrenulo korake s ciljem angažovanja renomiranog sportskog stručnjaka, čije bi iskustvo i kredibilitet predstavljali važan oslonac u ostvarivanju klupskih planova.

Planirana funkcija tog stručnjaka podrazumijeva ulogu koordinatora između Uprave i sportskog sektora, s fokusom na unapređenje organizacije i strateškog planiranja ovog segmenta Kluba. Na ovaj način, klub želi osigurati efikasniju i sadržajniju saradnju svih operativnih nivoa uključenih u sportski proces, uz jasno definisane ciljeve i odgovornosti.

Graditi stabilan klub

Na samom kraju sjednice, u atmosferi međusobnog poštovanja i odgovornosti, posebno je naglašena važnost zajedništva, otvorenog dijaloga i iskrenog djelovanja svih onih kojima je Velež u srcu. Istaknuto je da samo kroz međusobno razumijevanje, transparentan rad i zajedničku posvećenost možemo graditi klub koji će biti stabilan u svojim temeljima, profesionalan u svakom segmentu, ali i iskreno posvećen svojim navijačima.

U vremenu kada izazovi nisu mali, poruka Skupštine bila je jasna: Velež može i mora ostati ono što je oduvijek bio – više od kluba. Simbol Mostara, zajedništva i prkosa, oslonjen na snagu zajednice koja ne pristaje na podjele, već diše kao jedno, saopćeno je iz Veleža.