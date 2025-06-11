"Team building" u Monte Karlu: Džeko, Pjanić, Ibričić, Adilović i Nalić zajedno na večeri

Lijepo društvo sakupilo se u Monte Karlu, a sve je ovjekovječeno fotografijom.

Kapiten fudbalske reprezentacije Edin Džeko, bivši reprezentativci Miralem Pjanić i Senijad Ibričić, nekadašnji golgeter Željezničara Eldin Adilović, te Miralem Nalić su se okupili, a fotografiju je podijelio Ibričić.

- Team building - napisao je Ibričić uz zastavu Bosne i Hercegovine.

Koristi se pauza nakon naporne fudbalske sezone. Džeko je top tema bh. i evropskih medija, jer kao slobodan igrač vaga ponude brojnih klubova.