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"Team building" u Monte Karlu: Džeko, Pjanić, Ibričić, Adilović i Nalić zajedno na večeri

Koristi se pauza nakon naporne fudbalske sezone

Džeko, Nalić, Pjanić, Adilović i Ibričić. Instagram

E. Ć.

11.6.2025

Lijepo društvo sakupilo se u Monte Karlu, a sve je ovjekovječeno fotografijom.

Kapiten fudbalske reprezentacije Edin Džeko, bivši reprezentativci Miralem Pjanić i Senijad Ibričić, nekadašnji golgeter Željezničara Eldin Adilović, te Miralem Nalić su se okupili, a fotografiju je podijelio Ibričić.

- Team building - napisao je Ibričić uz zastavu Bosne i Hercegovine.

Koristi se pauza nakon naporne fudbalske sezone. Džeko je top tema bh. i evropskih medija, jer kao slobodan igrač vaga ponude brojnih klubova.

Pjanić ima ponudu od CSKA da produži saradnju na još jednu godinu, ali kako je i otkrio u razgovoru za "Avaz" ranije, želi razmisliti i odluku donijeti s porodicom. 

On se prošle subote i zvanično oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Džeko i Ibričić su bili uz bh. tim u Celju na prijateljskom susretu sa Slovenijom. 

Društvo su im pratili direktor reprezentacije BiH Emir Spahić, slovenska legneda Josip Iličić, novopečeni trener Hal sitija Sergej Jakirović te menadžer Ivica Džidić.

# SENIJAD IBRIČIĆ
# EDIN DŽEKO
# ELDIN ADILOVIĆ
# MIRALEM PJANIĆ
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