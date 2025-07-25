Adžem i Šabić pred Radnik: Spremni smo, motivisani smo!

Fudbalski klub Željezničar će u okviru prvog kola WWIN Lige BiH dočekati Radnik, a utakmicu su na konferenciji za medije najavili trener Admir Adžem i krilni nogometaš Dženan Šabić.

Admir Adžem je kazao da nakon priprema i kratkog evropskog puta, dolazi na red i početak možda i najvažnijeg takmičenja za njihov klub, a to je prvenstvo BiH.

– Evo nakon priprema, nakon kratkog evropskog puta, dolazi na red i početak možda i najvažnijeg takmičenja za naš klub, a to je prvenstvo BiH. Naša želja je da Željezničar svake godine igra u evropskim takmičenjima iz milion i jednog razloga i upravo zato je ovo takmičenje najvažnije kako bi iduće godine ponovo igrali Evropu i popravljali naš keoficijent koji je jako slab i nažalost već u prvom pretkolu nismo nositelj - istakao je on.

Dodao je da kada je riječ o ovoj utakmici, dolazi im jako nezgodna ekipa Radnika, koja je dobro vođena. Ističe da ta ekipa ima dobrog trenera kojeg on cijeni i poštuje.

- Ima nekoliko zanimljivih igrača, ali i novih lica, što može biti problem za nas jer su ekipa koju ne poznajem baš najbolje, s obzirom da su u remontu kao i mi. Poduzeli smo sve da ih upoznamo što bolje, pratili smo ih, imamo informacije o njima, međutim najvažnije mi je kakvi ćemo mi biti. Lično želim da se ponovi pristup, količina trke, agresivnosti kao u prethodnim utakmicama, kako u evropskim, tako i u posljednjoj provjeri sa ekipom Romanije, s nadom i željom da će ovaj put mnogo više lopti završiti u mreži. Ekipa je spremna, motivisana, radili smo jako dobro ovu sedmicu. Nadam se da u ova dva treninga pred nama neće biti neželjenih dešavanja, povreda, bolesti. Vrijeme je nezgodno, vrućine vladaju i svi se moramo dobro paziti - izjavio je on.

Dženan Šabić kazao je da se utakmica igra na Grbavici, ali da neće biti lako.

- Što se tiče atmosfere u ekipi, dobra je, dobro smo trenirali ovu sedmicu i imamo još dva treninga da se dodatno spremimo - izjavio je on.

Utakmica se igra u nedjelju s početkom od 21:00 sati.