Portugalski fudbaler Žoao Feliks (João Félix) zvanično je napustio Čelzi i potpisao za Al-Nasr, potvrđeno je iz engleskog kluba.

Vrijednost transfera iznosi ukupno 50 miliona eura – 30 miliona je iznosila odšteta, a dodatnih 20 miliona može biti isplaćeno kroz bonuse.

Bivši klub Benfika pokušao je vratiti 25-godišnjeg Feliksa, ali je on odlučio prihvatiti ponudu iz Saudijske Arabije i pridružiti se Kristijanu Ronaldu (Cristiano), koji je nedavno produžio ugovor s Al-Nasrom. Trener ekipe je još jedan Portugalac – Žorž Žezus (Jorge Jesus).

Ova prodaja omogućit će Čelziju da ubrza transfer napadača Ćavija Simonsa (Xavi Simons) iz Lajpciga, dok će druga pojačanja zavisiti od daljnjih odlazaka.