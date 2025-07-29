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STIGLA POTVRDA

Žoao Feliks potpisao za Al-Nasr: Čelzi zaradio 50 miliona eura

Pridružuje se Kristijanu Ronaldu u Saudijskoj Arabiji

Žoao Feliks. Platforma X

M. Až.

29.7.2025

Portugalski fudbaler Žoao Feliks (João Félix) zvanično je napustio Čelzi i potpisao za Al-Nasr, potvrđeno je iz engleskog kluba.

Vrijednost transfera iznosi ukupno 50 miliona eura – 30 miliona je iznosila odšteta, a dodatnih 20 miliona može biti isplaćeno kroz bonuse.

Bivši klub Benfika pokušao je vratiti 25-godišnjeg Feliksa, ali je on odlučio prihvatiti ponudu iz Saudijske Arabije i pridružiti se Kristijanu Ronaldu (Cristiano), koji je nedavno produžio ugovor s Al-Nasrom. Trener ekipe je još jedan Portugalac – Žorž Žezus (Jorge Jesus).

Ova prodaja omogućit će Čelziju da ubrza transfer napadača Ćavija Simonsa (Xavi Simons) iz Lajpciga, dok će druga pojačanja zavisiti od daljnjih odlazaka.

# JOAO FELIX
# AL NASSR
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