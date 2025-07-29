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LIGA PRVAKA

Haos na Marakani: Navijači Zvezde se tukli s policijom uoči meča s Linkolnom

Jako je tenzično, bez obzira na jake policijske snage navijači se i dalje zalijeću na njih

Haos u Beogradu. Screenshot

S. S.

29.7.2025

Uoči revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka između Crvene zvezde i Linkolna s Gibraltara, ispred stadiona "Rajko Mitić" došlo je do ozbiljnog sukoba između policije i navijača Delija. 

Incident se dogodio sat prije početka meča ispred sjeverne tribine, a iako uzroci sukoba još nisu zvanično poznati, navodno je do nereda došlo nakon što je policija potisnula navijače s platoa i blokirala prilaz tribini.

Policija je formirala kordon, što je izazvalo revolt među navijačima, a potom je uslijedio fizički obračun u kojem su korištene baklje i topovski udari s jedne, te pendreci s druge strane. Atmosfera je bila izuzetno napeta i haotična.

– Krvavih ima na sve strane – izjavila je reporterka Sport kluba koja se tada približavala stadionu, dodajući: – Pucaju topovski udari, Delije skandiraju – "Bijete narod za male pare, štitite lopove". Jako je tenzično, bez obzira na jake policijske snage navijači se i dalje zalijeću na njih.

Još uvijek nema zvaničnih podataka o broju učesnika ili eventualnim povrijeđenima, a nadležne institucije se nisu oglasile.

# CRVENA ZVEZDA
# LIGA PRVAKA
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