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Video / Jake policijske snage: Više stotina "Hordi zla" u korteu krenulo prema stadionu Krajove

Na ulicama ovog grada zatekli smo i nekoliko starijih navijača Sarajeva, koji nisu dio kortea, ali su stigli na utakmicu

Korteo u Krajovi - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+14
S. S.

31.7.2025

Više stotina najvatrenijih navijača Fudbalskog kluba Sarajevo, popularnih "Hordi zla" se uputilo s Parka mladosti u Krajovi prema stadionu Ion Oblemenko.

Tamo će njihovi ljubimci igrati uzvrat drugog pretkola Konferencijske lige protiv ekipe Univerzitatee.

Pjesma odjekuje Krajovom i sigurno je da će imati veliku podršku.

Na ulicama ovog grada zatekli smo i nekoliko starijih navijača Sarajeva, koji nisu dio kortea, ali su stigli na utakmicu.

Podsjećamo, na stadionu Asim Ferhatović Hase prošle sedmice je Sarajevo slavilo rezultatom 2:1, a dojam je bio da je prednost mogla biti daleko uvjerljivija.

Meč starta u 19:30 uz direktan prijenos na MY TV, a tekstualni prijenos možete pratiti na našem portalu.

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# HORDE ZLA
# FK SARAJEVO
# KONFERENCIJSKA LIGA
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