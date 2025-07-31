Mulahusejnović iz Zrinjskog odlazi u armenski Nou

HŠK Zrinjski Mostar potvrdio je u četvrtak transfer Nardina Mulahusejnovića u armenski FC Noah, čime je i službeno zaključena njegova druga epizoda u redovima Plemića.

Mulahusejnović se u Zrinjski vratio u februaru 2024. godine nakon gotovo šest godina i transfera u NK Maribor, a u prethodnih osamnaest mjeseci ugradio je veliki doprinos u uspjehe mostarskog kluba.

Također, iz kluba podsjećaju da je 27-godišnji napadač bio njihov najbolji strijelac u pohodu na deveti naslov prvaka, a sa Zrinjskim je osvojio još dva trofeja – Kup BiH 2024. godine te Superkup.

Novi Mulahusejnovićev klub osnovan je tek prije osam godina, a u prošloj sezoni osvojio je svoj prvi naslov prvaka Armenije te ujedno postao i prvi klub u povijesti UEFA Konferencijske lige koji je uspio iz prvog kola kvalifikacija doći do završne faze.

- Cijeli kolektiv HŠK Zrinjski želi Nardinu puno sreće, zdravlja i sportskog uspjeha u nastavku karijere! Sretno, Narda - poručili su iz Zrinjskog.