Cvitanović predstavljen kao trener Sarajeva: "Očekujem velike stvari"

U prostorijama FK Sarajevo danas je zvanično predstavljen novi šef stručnog štaba tima s Koševa, Mario Cvitanović.

Na predstavljanju je istakao da je osjetio energiju i strast kakva vlada u klubu.

- Nisam razmišljao niti sekunde i odmah sam bio zainteresiran za ovaj projekat, jer znam šta Sarajevo znači za nogomet u BiH, poznajem tradiciju FK Sarajevo i očekujem da ćemo svi zajedno napraviti velike stvari i uveseliti, prije svega, navijače, klub, zaposlenike i nas kao stručni stožer zajedno s igračima - rekao je Cvitanović.

"Moramo bolje"

Napomenuo je da su jučer već održali prvi trening i da je svjestan da ekipa može bolje.

- Moramo bolje i siguran sam i uvjeren da će tako biti. U ovom trenutku ne mogu reći da ćemo već za dva ili tri dana igrati onako kako želim. To dolazi s vremenom i radom, a ja ću se dati iskreno i potpuno da to postignemo što prije. Ako je moguće već u prvoj utakmici, dat ćemo sve od sebe, jer navijači Sarajeva žele borbu i srce na terenu - poručio je.

Istakao je da klub ne smije biti opterećen razmišljanjem o bodovima, tabeli i rezultatima.

- Trebamo razmišljati o sebi. Apsolutno sam zadovoljan sa stručnim štabom i organizacijom, svi su preljubazni prema meni. Želim da što prije, zajedno s ekipom i igračima, dođemo u stanje da igramo kao jedan tim. Naglasio bih da čovjek koji gleda unazad ne vidi ono što je ispred. Ne treba se osvrtati, već gledati prema naprijed. Neće biti lako, ali izazove treba tražiti, a ne izbjegavati - dodao je novi trener Sarajeva.

Fokus na igračima

Odgovarajući na pitanja novinara, Cvitanović je rekao da neće odmah otkrivati sve planove.

- To držimo za nas, za svlačionicu. Treba nam stabilnost da bismo došli do onoga što želimo. Očekuje nas utakmica protiv Zrinjskog, imaju stabilnu ekipu, ali u ovom trenutku fokus je na mojim igračima - rekao je između ostalog.

Adnan Hodžić, član Upravnog odbora FK Sarajevo, kazao je da imenovanje Marija Cvitanovića predstavlja novi početak za klub.

- Naše nasljeđe je utkano uspjesima, ovaj klub nije prosječan. FK Sarajevo od sebe i svih koji su vezani za klub traži više - rekao je Hodžić.

O razmatranjima ko bi mogao biti novi šef stručnog štaba, dodao je da igračka i trenerska karijera Marija Cvitanovića odgovara željama kluba.

- Klub ide dalje, razvija se i siguran sam da će gospodin Cvitanović odgovoriti pozivu FK Sarajevo - zaključio je Hodžić.